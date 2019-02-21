【大灣區】商務部：將通過CEPA試行對港澳擴大服務貿易開放

今天（21日），中國商務部表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》支持香港澳門融入國家發展大局，會積極推動內地與港澳經貿政策銜接，並研究相關政策；其中包括，通過CEPA試行對港澳擴大服務貿易開放等措施。

中國商務部發言人高峰。（資料圖片）

商務部發言人高峰在今日（21日）下午舉行的例行記者會上表示，為進一步提升粵港澳大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用，支持香港、澳門融入國家發展大局，豐富「一國兩制」實踐，商務部將重點在四個方面開展工作。

一是積極推動內地與香港、澳門經貿領域政策銜接。商務部將充分發揮機制作用，研究制定商務領域支持粵港澳大灣區建設的系列政策措施。

二是通過CEPA進一步促進大灣區內貨物、服務、人員、資金等要素高效便捷流動。除了已經在《CEPA貨物貿易協議》中設立粵港澳大灣區專章，還將通過CEPA推動在大灣區先行先試對港澳擴大服務貿易開放，積極支持粵港澳大灣區提升市場一體化水平，打造國際一流營商環境。

三是推動共建「一帶一路」。商務部將支持港澳企業與境外經貿合作區對接，共同開拓國際市場，帶動大灣區產品、設備、技術、標準、檢驗檢測認證和管理服務等「走出去」，努力將粵港澳大灣區打造成為「一帶一路」建設重要支撐區。

四是統籌聯動，在商務領域多方位支持大灣區建設。商務部將在廣東自貿試驗區建設、跨境電商綜試區、市場體系建設等方面，加大工作力度，把大灣區建設成深化改革擴大開放、建立與國際接軌的開放型經濟新體制、高水平參與國際經濟合作的新平台。