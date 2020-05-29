新冠肺炎｜國藥集團公開疫苗生產車間　董事長「以身試藥」證有效

內地兩款新冠病毒滅活疫苗，上月中旬獲得國家藥品監督管理局一二期合併的臨床試驗許可，相關臨床試驗同步啟動。這兩款新冠病毒滅活疫苗分別由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司聯合有關科研機構開發而成。 本周五（29日），國藥集團中國生物技術股份有限公司首次對媒體開放位於北京的新冠疫苗生產車間。

國藥集團中國生物首次對媒體開放新冠疫苗生產車間活動交流現場。（澎湃新聞）

國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨當日還表示，包括他本人在內的國藥集團所屬四級企業黨政主要負責人在內的180名志願者帶頭接種了新冠滅活疫苗，通過志願者人體預測試表明，受試者抗體已完全達到抵抗新冠病毒水平，保護率100%；近期又有數百名國藥集團幹部員工自願接種，也都顯示疫苗安全有效。

據悉，國藥集團中國生物旗下的武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所在4月12日和4月27日分別獲得新冠滅活疫苗臨床批件，現均已進入Ⅱ期臨床。劉敬楨介紹，目前2000多例臨床數據顯示，兩個新冠滅活疫苗安全性、有效性得到充分驗證，沒有一例明顯不良反應。

北京生物製品研究所新冠疫苗生產車間。（澎湃新聞）

據介紹，北京生物製品研究所僅用2個多月的時間就完成了車間的建設，經過國家級生物安全專家的現場初步評估，建設標準和質量水平滿足生物安全三級防護要求。車間批次產量超過300萬劑，量產後年產能達1至1.2億劑。

此外，武漢生物製品研究所針對新冠滅活疫苗的擴大產能新車間建設預計將於6月底完成。屆時中國生物兩個研究所加起來，年產能可達2億劑以上，保證新冠滅活疫苗的可及性。

（澎湃新聞）