美議員提案以「李文亮」命名街道　李妻：不許借他名義傷害祖國

被喻為新型冠狀病毒肺炎疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮，早前有美國國會議員提議，將位於美國華盛頓的中國駐美大使館所在街道，以「李文亮廣場」命名，目的是希望為了拯救更多人生命的李文亮醫生的名字，永遠不要被遺忘。 李文亮妻子付雪潔周六（30日）在微博上發聲明，指對上述消息感到難過，「他若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國」。

付雪潔在聲明中表示，李文亮是一名共產黨員，深愛祖國，「對我們全家來說，文亮是最貴的回憶，也是最大的傷痛，我們真的不想再有人拿文亮來炒作。真的希望不要再無端勾起傷心事，讓逝者安息，生者前行」。

李文亮在疫情初期對社會發出預警，結果卻遭被警方訓誡，其後他亦受病毒感染不幸去世，備受外界關註。對於李文亮事件，相關部門已被責令撤銷訓誡書，並對有關人員追責。另外，中國官方亦先後追授李文亮防疫先進個人、新冠肺炎疫情首批烈士、「中國青年五四獎章」抗疫個人等稱號。據此前報道，推動以李文亮名字命名中國大使館前街道的共和黨參議員科頓（Tom Cotton）指，會確保李文亮的名字永遠不會被忘記，「他曾極力避免更多死亡，我們將他的姓名永遠的放置在需要為這些人命負責的中國大使館門外。」

李文亮不幸受新型冠狀病毒感染後病逝。（中新社）

對於李文亮的情況，中國外交部發言人華春瑩曾於4月3日回應稱，李文亮是已經被表彰的中國全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人，也是湖北省評定的14名犧牲在抗疫第一線的烈士之一。華春瑩強調，部分美國政客出於醜惡的政治目的，政治操弄李文亮醫生因公殉職事，是對李文亮醫生及其家人極大的不尊重和極大的冒犯，毫無道德底線可言。

（綜合報道）