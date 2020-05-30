下周將有臨時航班從華盛頓飛深圳　駐美大使館安排送留學生回國

中國駐美大使館在周六發布消息，指根據中國外交部部署，大使館將安排符合條件的留學生在下周四（6月4日），乘搭從華盛頓飛至深圳的臨時航班。 另一方面，大使館同日再表示，美國近期部分地區有暴力示威，提醒在美國的中國公民要密切關注當地安全形勢發展。

大使館提醒留學生應嚴格按照關於國際健康碼的通知及國航通知中深圳方面的有關要求，做好健康碼的填寫工作。（資料圖片）

在臨時航理的部分，大使館指中國國航將根據館方提供的名單，來電通知相關留學生要購買機票，請註意接聽預留的電話，保持手機暢通。此外，留學生應嚴格按照關於國際健康碼的通知及國航通知中深圳方面的有關要求，做好健康碼的填寫工作。健康碼異常將無法登機，虛假填報需承擔相應法律責任。

此外，大使館指近日有多名中國公民反映，在出境時被美國的邊境海關執法人員長時間盤問並檢查隨身攜帶的手機、電腦等電子設備，部分人的電子設備被執法人員暫扣以做進一步檢查。大使館提醒要注意了解美國出入境有關規定，提高自我保護意識，以免出境時對自己造成不便和損失。

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響。（美聯社）

至於美國近期的騷亂，大使館就呼籲在美國的中國公民要注意警方發布的有關遊行、示威及可能發生騷亂的通知通告，避免前往相關危險區域。經營店鋪的中國公民亦要切實提高風險防範意識，根據自身情況加強住所及經營場所安保措施。遇緊急情況請及時報警，同時可與中國駐美使領館聯繫。

（綜合報道）