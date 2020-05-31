調查：內地初中生吸食電子煙比例上升　五年間從1.2%上升到2.7%

今天（5月31日）是第33個世界無煙日，主題是「保護青少年遠離傳統煙草產品和電子煙」。中國疾病預防控制中心發布「2019年中國中學生煙草調查結果」，當中顯示，內地初中生吸電子煙比例上升，五年間從1.2%上升到2.7%。

內地31個省（自治區、直轄市）的347個縣（市、區），共1024所初中和974所高中（含277所職業學校）的288192名學生接受調查。結果顯示，過去5年內地初中學生嘗試吸捲煙和現在吸捲煙的比例明顯下降。2019年初中學生嘗試吸捲煙的比例為12.9%，現在的比例為3.9%，與2014年相比，分別下降5%和2%。

本年世界無煙日的主題是「保護青少年遠離傳統煙草產品和電子煙」。（網上圖片）

值得注意的是，過去5年內地初中學生聽說過電子煙和現在使用電子煙的比例顯著上升。2019年初中學生聽說過電子煙的比例為69.9%，現在電子煙使用率為2.7%，與2014年相比，分別上升24.9%和1.5%。

內地今年首次將全國高中學生吸煙情況納入中學生煙草調查，結果發現高中學生吸煙率遠高於初中學生。2019年高中學生嘗試吸捲煙、現在吸捲煙以及現在使用電子煙的比例分別為24.5%、8.6%和3.0%，均高於初中學生。其中，職業學校學生高於普通高中學生，分別為30.3%、14.7%和4.5%，職業學校男生高達43.2%、23.3%和7.1%。