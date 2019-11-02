內地發通報禁網售電子煙　淘寶京東等電商平台仍然有售

國家煙草專賣局周五（1日）發布消息，指2018年發布《關於禁止向未成年人出售電子煙的通告》後，仍有電子煙企業通過互聯網大肆宣傳、推廣和售賣電子煙。 煙草專賣局日前聯合國家市場監督管理總局再次通報，敦促網上電商平台，需及時下架電子煙產品。但截至11月2日上午10時，包括淘寶和京東在內的多個電商平台網站上仍可找到電子煙產品。

在武漢一個商場，電子煙銷售人員通過煙霧表演推銷電子煙。（資料圖片／視覺中國）

通報指出，電子煙是傳統煙草的補充品，存在安全和健康風險，原材料、添加劑、工藝設計等方面參差不齊。按照《未成年人保護法》的有關規定，各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙。

由該通報發出當日（10月30日）起，敦促電子煙生產、銷售企業或個人，及時關閉電子煙在互聯網銷售的網站或客戶端，敦促電商平台及時關閉電子煙店舖，並將電子煙產品及時下架，撤回在互聯網發布的電子煙廣告。而各級煙草專賣行政主管部門、市場監督管理部門，應加強宣傳、貫徹和執行，加大對電子煙產品的市場監管力度，如有發現違法行為，需依法查處或通報相關部門。

截至11月2日上午，淘寶網站上仍可找到電子煙產品。（網站截圖）

但截至11月2日上午，在內地主流電商平台上，淘寶、京東和拼多多仍可搜索到電子煙產品。不過，已經有部分電商平台開始屏蔽「電子煙」的搜索結果。在蘇寧易購的網站上，以「電子煙」為關鍵詞進行搜索，顯示的結果是「抱歉，沒有相關商品」。

（綜合報道）