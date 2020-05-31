全國人大工作報告全文發布　涉港部分新增「加快推進相關立法」

十三屆全國人大三次會議5月28日表決通過的關於全國人大常委會工作報告的決議，批准了全國人大常委會委員長栗戰書向十三屆全國人大三次會議所作的《全國人民代表大會常務委員會工作報告》。 官媒新華社今日（31日）受權全文發布逾1.1萬字的報告。與5月25日全國人大委員長栗戰書所作報告相比，全文在涉港問題方面新增了10個字內容，包括要求「加快推進相關立法」。這意味着全國人大將加快推進「港版國安法」的立法工作。據悉，全國人大常委會6月底將舉行會議，相關法案最快將在此次會議通過。

栗戰書5月25日向全國人大作《全國人民代表大會常務委員會工作報告》。（新華社）

在最新發布的《工作報告》全文中的「下一步的主要工作安排」部分，其中第一項就是確保憲法全面實施，內容包括：堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法的解釋制度，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，加快推進相關立法。與5月25日全國人大委員長栗戰書所作的報告相比，「香港」和「加快推進相關立法」為新增內容。

據了解，「港版國安法」採取「決定+立法」的方式，分兩步予以推進。5月28日十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過被稱為「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》（下稱《決定》），就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律。

第二步，全國人大常委會將根據憲法、香港基本法和全國人大有關決定的授權，結合香港特別行政區具體情況，制定相關法律並決定將相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施。

5月28日十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（新華社）

在對台工作方面，報告指出，堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。此外，修改台灣同胞投資保護法，確保改革成果同步惠及台灣同胞。

報告亦從6方面回顧過去1年多主要工作：一是確保憲法在治國理政各個方面得到全面實施；二是不斷完善中國特色社會主義法律體系；三是依照法定職責圍繞重大改革發展任務推進監督工作；四是全面加強支持和服務代表依法履職的工作制度機制建設；五是圍繞服務黨和國家外交大局開展對外工作；六是緊扣堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一加強自身建設。

關於今後一個階段的主要任務，報告說，一是確保憲法全面實施；二是加強重要領域立法；三是依法做好監督工作；四是支持代表依法履職；五是積極開展對外工作；六是加強常委會自身建設。

（綜合報道）