反分裂法15周年　栗戰書：若台獨鋌而走險　非和平行動是最後手段

今日（29日）上午，《反分裂國家法》實施15周年座談會在北京人民大會堂召開。 全國人大常委會委員長栗戰書在會上指出，如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將按《反分裂國家法》有關「非和平統一」規定，採取一切必要手段，但強調對台採取非和平行動是最後的手段。 他又說，「正告台獨分裂分子，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲」。

綜合台媒報道，栗戰書表示，如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將按《反分裂國家法》有關規定，採取一切必要手段，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。「我們正告台獨分裂分子，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲」。

他指出，兩岸同胞攜手，要共同反對「台獨」，促進統一。根據《反分裂國家法》第六條規定，全國人大常委會近年兩次對台胞投資保護法進行修改，為台灣同胞在大陸投資興業提供更多便利和保障。有關部門為廣大台胞在大陸投資、就學、就業、生活等創造更好條件，進一步密切兩岸同胞感情。

「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。 《反分裂國家法》第八條

全國人大常委會委員長栗戰書。（資料圖片）

栗戰書強調，「台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，解決台灣問題，實現祖國統一，是中國的內部事務，不受任何外國勢力的干涉......某些外部勢力總想拿台灣問題作文章，找麻煩，不斷挑戰中國核心利益，完全是徒勞的。他們的行徑嚴重破壞國際關係基本準則和國際社會普遍共識，敦促各方切實恪守『一中原則』，慎重處理台灣問題。」

他在講話中亦批評民進黨當局否認九二共識，台獨勢力與香港勾連，稱這股勢力操弄所謂正名、去中國化、宣傳灌輸台獨史觀，企圖扭曲台灣民眾，特別是青年一代的國家和民族認同，破壞兩岸交流合作。

栗戰書最後強調，大陸將深入貫徹落實中共總書記習近平《告台灣同胞書》40周年會上的重要講話精神，堅定推進祖國和平統一進程。他指出，「和平統一，一國兩制」是實現國家統一的最佳方案，充分照顧台灣現實情況，充分尊重兩岸各觀差異，充分維護台灣同胞利益福祉。

他又指，「兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦」；「祖國統一是包括台胞在內的全中國人民的根本利益所在，大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但凡有一線和平解決的可能，大陸都將付出百倍努力」。

栗戰書最後強調，大陸將深入貫徹落實中共總書記習近平《告台灣同胞書》40周年會上的重要講話精神，堅定推進祖國和平統一進程。（路透社）

栗戰書稱，《反分裂國家法》規定，堅持一個中國原則是實現祖國和平統一的基礎。多年來，大陸始終堅持體現一個中國原則的「九二共識」，積極推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。堅持「九二共識」反對「台獨」，兩岸關係就能改善和發展，台胞就能受益；反之，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台胞切身利益。

另一方面，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成亦表示，解決台灣問題必須留兩手，保留和平與軍事選項。但如果「和平統一」的機會消失，那麼解放軍將採取一切手段確保領土完整。

（聯合新聞網／中時電子報）