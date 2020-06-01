【美國示威】促美保障少數族裔權利　趙立堅：黑人的命也是命

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）疑因警員暴力執法致死，事件引發美國多地示威運動。對此，中國外交部發言人趙立堅今日（1日）在例行記者會表示，中方關注美國因弗洛伊德之死引發的事態發展，黑人的命也是命，他們的人權也要得到保障。

趙立堅續指，美國少數族裔遭受種族歧視是美國社會痼疾，當前事態再次反映了美國國內種族歧視、警察暴力執法的問題嚴重性和解決有關問題的緊迫性，希望美國政府採取切實措施履行其根據《消除一切形式種族歧視國際公約》應承擔的義務，維護和保障少數族裔的合法權利。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過：

+ 7 + 6 + 5

美國非裔男子弗洛伊德5月25日在被捕期間遭白人警察紹文（Derek Chauvin）以膝部壓頸後死亡。據片段內容顯示，紹文當時以膝蓋跪在弗洛伊德的脖子上，將其反扣在地。弗洛伊德當時動彈不得，並不斷喊出「我無法呼吸」，然而4名警察置若罔聞，警員依然用膝蓋抵住黑人的脖子，時間長達數分鐘。他被拉起時已經渾身無力，最終窒息而死。涉案的4名警察均已被解僱，紹文則因涉嫌三級謀殺和過失殺人被捕。

事件引發美國多地爆發示威。5月30日，網上再傳出與事件相關的片段，顯示一名警員俯身從左邊車門進入警車後座，疑似是在與弗洛伊德打鬥。而據美國有線電視新聞網（CNN）5月31日報道，紹文將於當地時間6月1日下午1時在亨內平縣法院出席聽證會。

連日來，弗洛伊德之死引發的示威抗議正在向暴力打砸搶燒升級。從西岸的西雅圖到東岸的紐約，全美遍地烽火。示威者焚燒警車樓房、搶劫商店、搶奪警察槍械。警察射擊橡膠子彈並揮舞警棍，使用催淚瓦斯，煙霧中警民對峙。

對於這一現象，中國官媒環球網5月31日刊發社論稱，美國各地的示威就像一面鏡子，照出了美國政客們的無恥與無賴，也折射了美國這個國家深層次的政治失調和價值混亂。

文章指，美國原本就是一個種族歧視嚴重、各種權力都在鐫刻不平等的國家，經濟發展比較好時，社會有調和這些矛盾的更多餘力，而一旦出現某種大面積的危機，底層社會就要分攤絕大部分痛苦，社會上就像佈滿乾柴，說不定哪個火星子就會點燃燎原之火。

（綜合報道）