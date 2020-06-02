中印對峙｜解放軍西藏演練滲透破襲　環時：中國已部署坦克無人機

中印邊境對峙，局勢緊張。解放軍已在中印邊境連續舉行多場軍事演習，且針對性強。 此外，據《環球時報》消息，解放軍近年已經在中印邊境地區部署了15式輕型坦克、攻擊-2無人機在內的先進武器。

央視軍事頻道6月1日晚披露，解放軍西藏軍區所屬合成旅在海拔4,700米的訓練場，演練全戰術背景下的夜間滲透破襲，以檢驗偵察分隊特殊地域條件下的作戰能力。

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作為軍內兩大特殊的軍區，西藏軍區和新疆軍區一大任務就是應對來自印度方向的威脅，畢竟中印在邊境東段、中段、西段存在大片爭議地區。加上新德里採取的前進政策，北京時刻提防。

從央視披露的畫面看，這支偵察分隊動用QLU-11式狙擊型榴彈發射器和QBU-10式大口徑狙擊步槍，以及能夠扔TNT炸藥的無人機等。「夜間敵後穿插破襲戰鬥」則是解放軍的慣用招數，曾在1962年中印戰爭中讓印軍「吃盡苦頭」。

除此之外，據《解放軍報》報道，駐地四川崇州的西部戰區陸軍第77集團軍所屬旅級部隊在海拔4,500米的高原腹地進行進攻戰鬥演練。而未公開的消息指，解放軍大批裝甲車、多管火箭炮進駐高原。

官媒《環球時報》英文版則透露，自中印洞朗危機以來，解放軍已在高原部署最新的15式坦克、直-20直升機、攻擊-2無人機，一旦發生衝突，將為解放軍提供優勢。

報道稱，15式輕型坦克擁有強大的發動機、可在高原地區快速機動，且具有先進的火控系統和105毫米口徑主炮，能在高原擊敗任何其他輕型裝甲車。

同期，中國還裝備PCL-181式車載榴彈炮，全套系統僅25噸重，具有較強的自動校準和半自動重新裝彈的能力。另一種武器則是新型多管火箭炮系統，可發射370毫米火箭彈。

報道還指，中國新近服役的直-20多用途直升機，具備良好的高原飛行能力，可用於人員和物資運輸、搜救和偵察等任務。直-20可搭配直-8G專注於高原作戰，後者可在6,000米高原飛行。