中印邊境形勢加劇　印媒：中國向拉達克地區部署5000士兵

印度媒體引述知情人士消息報道，中國可能已在拉達克地區調配近5000名士兵，另一邊印度也在增派援兵，確保兩國軍隊數量均等。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）5月26日報道，據知情人士透露，隨着中印軍隊在有爭議的拉達克（Ladakh）地區對峙緊張局勢日益升級，中國可能已經在拉達克地區調配近5000名士兵，而印度也在增派援兵，以增強實際控制線地區的防務。

印度和中國士兵在實控線沿線的四個地點面對面對峙，當地軍事指揮官展開幾輪會談，其中包括5月25日舉行的一次會談。但會談均未能終結兩國軍隊三個星期前在班公湖（Pangong Tso）地區開始的對峙。

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兩名不願透露姓名的官員說，中國已經派出增援部隊，目前可能有大約5000人的部隊駐紮在該地區。這些官員說，中國軍隊沒有集中在對峙爆發點附近的任何地方，而是分散在實際控制線中方一側。

一名官員說，中國向拉達克派遣增援部隊，包括軍隊、車輛和重型裝備，並不需要太多努力，因為中國從正在該地區展開的軍事演習轉移這些軍事資源。

另一位印度官員稱，印度正在跟蹤中國部署的所有方面，並且正在確保兩國軍隊數量的均等。

5月5日至6日，中印兩國大約250名士兵在班公湖地區爆發衝突。據新德里電視台（NDTV）網站報道，印中兩軍人員在班公湖地區用鐵棍、棍棒發生衝突，甚至投擲石塊，造成雙方士兵受傷。

中國外交部發言人趙立堅5月21日回應中印對峙事件時稱，中方對中印邊界問題立場是一貫的、明確的，中國邊防部隊堅決維護國家領土主權安全，堅決應對印方越線侵權活動。