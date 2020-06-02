武漢病毒所專家：研究所不具備全新設計和創造新冠病毒的能力

武漢國家生物安全實驗室主任、中國科學院武漢病毒研究所研究員袁志明表示，有關新冠病毒是由武漢病毒所「製造」或「洩露」的說法，是無中生有的，完全不符合學術界共識、不符合病毒學常識、更不符合客觀事實。

武漢國家生物安全實驗室主任、中國科學院武漢病毒研究所研究員袁志明。（資料圖片）

袁志明表示，新冠病毒是自然起源而非人為創造，對於這一點國際學術界已有明確共識。而對已知病毒基因組進行改造，和創造一個新的病毒是完全不同的概念。前者是一個常見技術，但需要先有一個「骨架」，隨後對「骨架」作出修改。目前國際學術界關於新冠病毒基因組的分析已經表明，它的「骨架」是全新的，和目前已知的病毒「骨架」都不相同。此外，新冠病毒基因組並沒有任何人為改造的痕跡。

他指出，從無到有地去設計和全新地去創造一種以前完全不知道的病毒，超出武漢研究所任何一個實驗室的現有能力，「我們從來沒有參與過，也永遠不會參與嘗試設計和構建一種新病毒。」

袁志明續指，在沒有確定的答案之前，出現各種各樣的聲音都是可以理解的。但是，病毒溯源這個嚴肅的科學問題必須由科學家用科學事實來回答。關於新冠病毒的源頭和傳播路徑，很可能在短時間內找不到答案，「科學家們正在努力去弄清楚源頭，需要全球的科學家共同努力開展嚴謹的科學研究......希望大家放下成見與偏見，給溯源研究一個理性的環境，相信科學，相信證據。」