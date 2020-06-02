北京擬制訂中醫藥條例　詆毀、污衊中醫藥最高可負刑責

北京市衛生健康委、市中醫局會同相關部門近日起草《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）》（下簡稱《條例（草案）》）及說明，向公眾徵求意見。 《條例（草案）》提到，詆毀、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，會被追究責任，最高可負刑事責任。

北京擬制訂中醫藥條例，當中提到，詆毀、污衊中醫藥，或會被追責。（中新社）

《條例（草案）》公開徵求意見時間為2020年5月29日至6月28日。其總則寫道，為繼承和弘揚中醫藥，保障和促進中醫藥事業發展，保護人民健康，根據《中華人民共和國中醫藥法》和有關法律、法規，結合北京市實際，制定本條例。適用於本市行政區域內的中醫藥醫療、預防、保健、科研、教育、文化、產業、國際傳播及其監督管理。

《條例（草案）》內容包括中醫藥服務與保障、中醫藥規範與管理、中醫藥保護與傳承、中醫藥開放與創新、法律責任。當中較為人討論的是第三十六條，提到「要開展中醫藥文化宣傳和知識普及活動，應當遵守國家有關規定，符合中醫藥文化內涵和發展規律。任何組織或者個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式或行為詆毀、污衊中醫藥」。

《條例（草案）》第五十四條列明，若違反第三十六條第二款之規定，詆毀、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

不少網民就《條例（草案）》發表意見，大多認為應該清楚介定第三十六條「詆毀、污衊」的定義，亦有人諷刺立法後或容易誤入法網：