內地藝人仝卓自曝高考時學籍造假　其官員父親遭調查

日前，內地藝人仝卓在網上直播時，自曝高考時「通過手段」將自己往屆生的身份改為應屆生身份。相關消息引起廣泛關注，網民質疑其涉嫌高考舞弊。 5月29日，教育部發佈通報稱，將對此事追查到底。當晚仝卓也發佈道歉信向公眾認錯，並請求中央戲劇學院撤銷其學籍學歷。據最新消息，他任職於山西省臨汾市人大常委會的父親已被調查。

據公開報導，藝人仝卓1994年出生於山西臨汾市，中學就讀於中央音樂附中，後被中央戲劇學院錄取。

內地藝人仝卓。（網絡圖片）

5月22日，仝卓在一次網絡直播中談及高考，表示自己曾經複讀，當時為了考心儀的大學，但因為該大學只招收應屆生，仝卓通過某些手段將自己改成了應屆生身份，但最後還是沒有考上。該言論在網路上引發熱議後，仝卓於5月23日的直播中回應，他表示那些指責讓他很委屈，並稱藝人發言不自由，還以大段篇幅激動陳述了自己回老家複讀期間的壓力，但對於「往屆生改應屆生」的操作並未給出正面回應。

5月29日，中央戲劇學院表示，已經對事件開始進行調查；教育部發佈通報稱，將對此事追查到底。當晚仝卓在微博發出手寫道歉信，表示已向母校中央戲劇學院申請撤回學籍學歷。

值得注意的是，雖然仝卓是山西人，但陝西省延安市教育局6月1日已經參與到事件調查中。該教育局工作人員表示：目前正在調查，還沒什麼進展。

仝卓在微博發出的手寫道歉信。（微博）

據悉，仝卓的父親仝天峰現為臨汾市人大常委會副秘書長。有聲音質疑仝天峰為兒子更改身份，對此，臨汾人大一辦公室工作人員表示：「仝天峰如參與學籍修改，純屬個人行為，市裏有人在調查。」

此外，還有人發現，仝卓是中共黨員，不過，他入黨時年齡不滿18歲，而據中共黨章規定，年滿18歲，可申請入黨，對此官方回應正調查。

據了解，仝卓自曝高考時學籍造假後，已開始遭到電視節目「割席」。5月28日，湖南衛視播出的節目《神奇的漢字》中，將仝卓部分的所有畫面完全刪減，舞美中所涉名字的部分也用馬賽克進行了處理；與此同時，《快樂大本營》六一特輯預告微博也將仝卓的名字刪去；此外，仝卓還作為配角參演了陳曉、王子文主演的電視劇《了不起的兒科醫生》，他的戲份將被重新拍攝。

內地男演員翟天臨。（網絡圖片）

近年來，內地明星涉嫌學術造假事件頻發。2019年2月8日，擁有博士學位的內地男演員翟天臨因在直播中，回答網友提問時，不知「什麼是知網」，被質疑博士學位論文造假。

事件發生後，翟天臨曾經就讀的北京電影學院成立調查組並按照相關程序啟動調查程序；並表示對學術不端行為持零容忍態度。北京大學光華管理學院則表示將根據其博士學位授予單位的調查結論按規定處理。

2019年2月16日，北京大學聲明稱，經調查發現，在翟天臨進站材料審核、面試和錄用過程中，合作導師、面試小姐和光華管理學院存在學術把關不嚴、實質性審核不足的問題；同時確認翟天臨存在學術不端行為。