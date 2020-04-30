【學術造假】被揭抄襲匈牙利大學生畢業論文　江蘇大學教授遭處分

國際著名學術期刊《自然》旗下的《科學報告》在本月初發聲明，撤回一篇江蘇大學理學院教育戴美鳳及其團隊的2015年12月15日發表的論文，原因是發現有大量抄襲成份。 據內地傳媒報道，江蘇大學在進行認真調查及處理後，近日決定對戴美鳳作出處分，包括三年內不得評選先進、晉升職稱職務以及申報各類科研項目，並且給予嚴重警告，處分期為半年。

《自然》的聲明指，戴美鳳的論文大量抄襲匈牙利布達佩斯技術經濟大學的大學生Roland Molontay，於2013年完成的大學畢業論文，而沒有註明出處。聲明又稱，由於證據充分，雖然戴美鳳不同意撤稿，但最終依然決定作出撤稿處理。

戴美鳳的論文抄襲自匈牙利布達佩斯技術經濟大學大學生的大學畢業論文。（資料圖片）

內地傳媒報道指，事發後江蘇大學的學校學術委員會學術道德專門委員會立即著手調查相關情況，期間有邀請校外專家進行情況認定。及至4月22日，江蘇大學校長辦公會召開專門會議，聽取委員會對戴美鳳學術不端行為調查及處理意見的匯報，會議研究認為戴美鳳及其團隊發表的論文，「在採用或轉引國外本科生研究成果時，未註明引用出處，屬於科研失信行為，並造成了不良影響」。

會議並有通過處分決定，戴美鳳將三年內不得評選先進、晉升職稱職務以及申報各類科研項目，並給予嚴重警告處分，處分期為半年，以及對戴美鳳進行嚴肅批評教育，責令盡快改正錯誤。

（綜合報道）