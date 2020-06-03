【新冠肺炎】廣東省委書記李希會見賀一誠　商談粵澳便利通關安排

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地及港澳均實施入境強制檢疫措施，要求入境人士進行隔離或醫學觀察。目前粵港澳正研究三地互認的健康制度。 澳門行政長官賀一誠周二（2日）下午前往廣州，與廣東省委書記李希、省長馬興瑞會面，雙方談到兩地防疫合作及便利通關的安排。

據悉，澳門及珠海早於5月11日起，開始互通核酸檢測結果，並互相認同健康碼，7日內通過核酸測試並持健康碼的人士可以從珠海入境澳門，而毋須集中隔離醫學觀察。澳門目前已連續56天無新增病例，現時維持累計45宗確診個案。

▼ 圖輯｜澳門及珠海的互認「健康碼」過關情況

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澳門政府在新聞稿中指出，在會面中，賀一誠向李希介紹澳門近月來的疫情防控措施，並指出目前澳門疫情可防可控且防控情況理想，特區政府將持續關注疫情發展，堅持不懈地做好「外防輸入、內防反彈」疫情防控工作，鞏固疫情防控成果。

賀一誠又感謝廣東省政府對澳門防疫抗疫工作的支持。雙方在會面中亦談到兩地通關事宜和推動防疫合作及便利通關的安排，並相信兩地回復正常通關後，將有利粵港澳大灣區的建設和發展。

李希表示，廣東與澳門攜手推動各領域合作取得新進展新成效，特別是在防控新冠肺炎疫情中緊密協作、聯防聯控，有力守護了兩地人民生命安全和身體健康。兩地將進一步深化合作，切實做好珠澳合作開發橫琴，共同推進粵港澳大灣區建設。

全國人大高票通過「港版國安法」。廣東省委書記李希表示，廣東堅決擁護，全力落實。（路透社）

廣東省政府網站的新聞稿指出，李希在會面中還提及，今年全國兩會，全國人大審議通過關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（俗稱「港版國安法」），必將有力鞏固和拓展「一國兩制」的法治基礎、政治基礎、社會基礎，也為粵港澳大灣區建設順利推進提供了強有力保障。他表示，廣東堅決擁護，全力落實，努力為維護國家主權、安全、發展利益，為港澳實現與祖國內地同發展、共繁榮作出廣東努力、履行廣東責任。

（綜合報道）