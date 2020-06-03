中央港澳工作領導小組亮相　韓正任組長　趙克志夏寶龍任副組長

據新華社消息，6月3日下午，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正在中南海會見了香港行政長官林鄭月娥和有關主要官員，聽取特區政府對香港維護國家安全立法問題的意見。 據悉，這是「中央港澳工作領導小組」首次出現在公開報道中。上述消息也首度披露，該小組組長為韓正，副組長為公安部部長趙克志和港澳辦主任夏寶龍。

央視《新聞聯播》報道，韓正聽取林鄭月娥對港版國安法意見。（《新聞聯播》截圖）

韓正在會見中表示，中央堅定不移、全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，堅決維護國家安全。從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，根本目的是維護國家主權、安全、發展利益，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

他指出，全國人大常委會下一步有關立法懲治的是極少數人所從事的嚴重危害國家安全的犯罪行為和活動，不會影響廣大香港居民依法享有和行使各種權利和自由。在制定有關法律的過程中，將通過多種方式聽取香港社會各界人士的意見。

中央港澳工作領導小組副組長由公安部部長趙克志和港澳辦主任夏寶龍擔任。（合成圖）

在此次「中央港澳工作領導小組」披露之前，涉及港澳事務的「中」字頭小組，曾以「中央港澳小組」和「中央港澳工作協調小組」為名見諸官方報道。據人民網報道，1978年8月12日，中央決定成立港澳小組，以協助中央掌管港澳工作。

及至2003年7月，中央因應當時香港的形勢成立「中央港澳工作協調小組」，由18個部門組成，習近平、張德江都曾擔任過中央港澳工作協調小組組長。2018年8月15日，在粵港澳大灣區建設領導小組第一次全體會議結束後，時任國務院港澳事務辦公室主任的張曉明在接受港澳記者採訪時首次披露，韓正任中央港澳工作協調小組組長。此外，在涉及港澳事務的領導小組中，韓正還擔任了粵港澳大灣區建設領導小組組長。

（新華社）