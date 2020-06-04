六四31｜港澳六四紀念集會被禁　美國歐盟發聲

六四事件31周年之際，因受疫情影響，港澳紀念集會活動均首度被禁。對此，美國以及歐盟相繼發表聲明，籲尊重及保障市民權利與自由。

6月3日，歐盟對外事務部以電子郵件回覆台灣《中央社》詢問，以外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）名義發表對六四事件31周年立場。

歐盟外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）。（網絡圖片）

巴圖-恩利克森未直接提及中國，她表示，1989年天安門廣場民主抗議活動震驚世界，當時歐洲理事會舉行會議，強烈譴責殘酷鎮壓。她表示，30多年後歐盟繼續哀悼受害者，並向他們的家人致以慰問。巴圖-恩利克森強調，只有從歷史中汲取教訓，才能伸張正義。

巴圖-恩利克森進一步指出，香港和澳門有悠久的紀念活動傳統，這些紀念活動是保障自由的重要訊號。但也注意到，基於公共衛生考量，今年港澳紀念活動遭到限制，歐盟認為香港和澳門人民應能自由適當地紀念這項活動。

最後她強調，鑑於最近事態發展，當前承諾充分尊重保障權利與自由，較以往任何時候都更為重要。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發布的和王丹等人合影照片。（Twitter）

除此之外，美國國務院發言人摩根·奧特加斯(Morgan Ortagus)亦發表書面聲明稱，天安門抗議者鼓舞前蘇聯陣營的被壓迫人民要求並實現民主變革，而中國政府卻憑藉殘酷的管控而生存下來。聲明再次呼籲對六四事件的死亡和失蹤者做出全面和公開交代，並表示美國與期盼自由和人權的中國人民站在一起。

對於香港禁止紀念集會一事，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月2日在Twitter上發文表示，「這就是不讓香港人發聲和做選擇，讓他們和大陸民眾一樣。所謂的『兩制』到此為止。」

此外，蓬佩奧還在Twitter發佈與六四領袖王丹等民運人士會晤的照片。