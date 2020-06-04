【六四31】蓬佩奧晤王丹等民運人士　國務院促完整核算死者失蹤者

6月4日是六四事件31周年。美國國務院發出聲明，促請北京完整公開事件的死亡和失蹤人士資料。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和學運領袖王丹分別透過社交網站公開6月2日會晤的相片。王丹形容，今次是「歷史性的會見」。

國務院發聲明悼念六四事件，指勇敢的中國人民追求民主、人權以及沒有貪腐的社會，中共卻出動坦克車和槍械鎮壓，天安門示威啟發前蘇聯和東歐遭壓迫的人民行動，並得到民主變革，但中共透過資訊管控和暴行，存活下來。

聲明提到，天安門事件具體死亡和失蹤人數仍然不明，天安門母親無畏困難風險，未有停止為喪生子女追究責任。國務院對事件受害者表示哀悼，也與渴望能有個保護人權、基本自由及人類尊嚴政府的中國人民站在一起。

蓬佩奧和八九學生代表李恆青、香港學聯代表李蘭菊，以及作家蘇曉康在美國國務院會晤。蓬佩奧透過Twitter上載合照。

王丹亦透過Facebook上載合照，形容是30年來，首次有美國國務卿公開通過正式會面的方式，表達美國政府對於六四事件和中國民主化的關切。

王丹表示，對蓬佩奧提出三點建議，包括美國對華政策應當轉向與中國的公民社會和中國人民的直接對話；將改善中國勞工的人權狀況，以及解除中國的網絡封鎖兩個議題，放進中美貿易談判清單；幫助中國人民了解六四等歷史事件的真相。