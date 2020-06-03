美國6月16日起禁止往返中美航班　要求中國為美方航空公司開綠燈

美國交通部6月3日宣布，美方將自6月16日起禁止中方航空公司的客運航班往返美國，多間媒體報道，美方此舉是想向北京政府施壓，要求中國允許美方航空公司恢復在當地的航班。 交通部發言人表示，此措施不會影響來自香港的航班。

交通部：若中方調整政策 會重新審視此行動

美國媒體CNBC報道，根據交通部發出的命令，禁令將在6月16日起生效，但該禁令也有可能會調整。該命令稱「我們的首要目標不是把這種情況永久化，而是改善環境，使雙方的營運者都能夠充分行使雙邊權利。」

命令內容又提到「如果（中方）調整政策，為美國的航空公司提供有必要改善的局面，交通部已做好充分準備，重新審視這個命令宣布的行動。」

受這次禁令影響的企業包括中國國際航空、東方航空、南方航空、廈門航空等，交通部又提到，若果總統特朗普批准，有可能提早生效。

達美航空發表聲明稱，支持並讚賞美國政府的行動（Getty）

爭拗始於美方航空公司未能在中國復飛

《紐約時報》報道，這次爭拗始於3月26日，當時中國航空監管部門決定限制外國航空公司的航班至每周一個航班，但三間美方航空公司都因為疫情而要停止來往中美的航班，結果中國政府便有效地禁止美方航空公司的航班來往中美，而中國航空公司則仍有航班可以飛到美國城市。

報道稱，達美航空（Delta Air Lines）與聯合航空（United Airlines）均希望在這個月恢復前往中國的航班。兩間公司都曾向中國民航局提出上訴，但均未取得回應。在5月14日，美國交通部也曾透過電話要求中方官員為美方航空公司開綠燈。

達美航空：支持並讚賞政府行動

達美航空發表聲明稱，支持並讚賞美國政府的行動，形容這是落實權利與確保公平。至於聯合航空則未有即時回應。