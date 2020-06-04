港版國安法｜英首相再發涉港言論　外交部：保留採取相應措施權利

針對英國首相約翰遜（Boris Johnson）近來不斷發表涉港言論，中國外交部發言人趙立堅表示，中方保持採取相應措施的權利。

約翰遜周三（3日）在首相府舉行新型冠狀病毒（COVID-19）定期記者會時，被問到中國應對疫情的方式及香港局勢如何影響兩國關係，稱港版國安法違反《中英聯合聲明》，侵蝕香港的公民及政治自由，英國會為有意赴英的英國國民海外護照（BNO）持有人伸出友誼和忠誠之手，向他們提供簽證待遇。

6月3日，英國首相約翰遜就「港版國安法」，威脅將加大「英國國民（海外）護照（BNO）」持有人的簽證權利。（AP）

對此，趙立堅在周四（4日）的例行記者會上稱，關於英方在香港問題上的表態，他已經多次重申中方的立場，一個健康穩定發展的中英關係，符合雙方共同利益，但是需要英方同中方相向而行，共同做出努力，需要始終堅持相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政。

關於BNO問題，趙立堅說，香港國安立法針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

他強調，無論是在BNO問題上搞政治操作，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路的。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

自中國全國人大通過「港版國安法」以來，不少媒體猜測英國是否會允許香港BNO護照持有者赴英定居和工作。

5月28日，中國全國人大會議閉幕日，會議就「港版國安法」表決，結果2,878票贊成，1票反對，6票棄權，1人未按表決器，大比數通過。（路透社）

6月3日，約翰遜在香港《南華早報》發表署名文章，對這一問題作出了聲明。聲明指出，如果中國向香港特區強加「港版國安法」，英國將準備調整其移民規則，準備向數百萬港人提供英國護照，以及獲得英國公民身份的可能性。

約翰遜說，「許多在香港的人擔憂他們的生活方式，即是中國承諾會保存的部份將會受到威脅。如果中國證實香港人的恐懼確實存在，那麼英國不會輕輕聳肩離開，我們會尊重我們的義務，並且提供替代方案。」

他還批評「港版國安法」將會「剝奪香港的自由」並且「戲劇性地侵蝕其自主性。」因此，如果這項法案實施，「英國別無選擇，只能堅持維繫其與香港人民歷史悠久的關係及友誼。」英國將會改變其移民法規，給予「英國國民（海外）護照」的持有者可續簽的12個月簽證，並且給予其他包括工作權等移民權利，將他們引導向取得公民身份的途徑。

英國首相約翰遜擬延長持有英國國民海外護照（BNO）的港人簽證留英期，由半年增至一年，並讓BNO持有人可在當地工作，成為取得公民資格的途徑。（資料圖片）

此外，約翰遜強調英國無意阻礙中國崛起，「正是因為我們希望中國成為國際社會的領袖成員，我們期許它遵守國際協定。」

在英國首相約翰遜表態前，英國外相藍韜文（Dominic Raab）6月2日在英國下議院聲明中稱，中國現在還有時間思考，懸崖勒馬，尊重香港高度自治以信守國際義務。

除了英國，美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日宣布了一系列對中國推行「港版國安法」的制裁措施。特朗普當天在記者會上稱，「中國已經把『一國兩制』的承諾變成了『一國一制』。因此，我指示本屆政府開始着手取消給予香港不同和特別待遇的政策豁免。」

針對西方一些國家指責「港版國安法」令香港失去了自治與民主，中國方面則多次回應指，香港事務純屬中國內政，全國人大就「港版國安法」作出決定，是行使中國憲法賦予的權力，目的是彌補香港在國家安全立法方面的缺失，以便更好地貫徹「一國兩制」，維護香港長期穩定繁榮，任何外國對此都無權干涉，也不應干涉。