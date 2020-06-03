港版國安法｜7名英前外相發聯名信　中使館：強烈不滿堅決反對

中國人大通過「港版國安法」引發西方強烈反應，七位英國前外相聯名致信英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，英國政府必須在國際上發揮領頭作用確保「一國兩制」的完整。 對此，中國駐英國大使管表示，此舉是干涉中國內政，大使館表示強烈不滿和堅決反對。

英國前外相夏偉林（William Hague）、聶偉敬（Malcolm Rifkind）、侯俊偉（Jeremy Hunt）、文禮彬（David Miliband）、貝嘉晴（Margaret Beckett）、施仲宏（Jack Straw）和歐文（David Owen）向外相藍韜文（Dominic Raab）發信，表示作為中英聯合聲明的簽署方，英國必須領導和協調國際社會回應這場危機，以確保「一國兩制」的完整，又指英國在法律上、道德上都對香港人有責任。

對於港版國安法，英國外相藍韜文稱英國不會漠視，以及背棄對香港的責任。圖攝於5月11他身在英國唐寧街首相府前。（Reuters）

對於七人發信，中國駐英使館發言人6月2日進行回應。發言人說，首先，香港事務絕不容任何外國干涉，任何國家、任何組織以任何方式干涉中國內政，中方必將予以堅決回擊。

其次，發言人又稱，香港特區維護國家安全立法屬於國家立法權力和中央事權。他說，香港回歸以來，第23條立法一直沒有完成，導致香港在維護國家安全方面處於「不設防」狀態，尤其是「修例風波」以來，香港反中亂港勢力與外部勢力勾連合流、沆瀣一氣，大肆從事破壞國家統一、分裂國家活動，嚴重危害中國國家主權、安全、發展利益，中國全國人大作為國家最高權力機關，依照憲法和基本法有關規定，以立法方式堵塞住香港國家安全的風險漏洞，是權力和責任所在。

發言人又稱，第三，所謂「違反中英聯合聲明」純屬偽命題，香港回歸中國後，聯合聲明中與英國有關的權利和義務均已履行完畢，香港事務純屬中國內政，香港特區維護國家安全立法根本不存在「違反中英聯合聲明」一說。

發言人還稱，關於BNO問題，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。

第四，發言人說，香港特區維護國家安全有利於貫徹「一國兩制」和維護香港居民的權利自由。

發言人最後說，敦促英國有關政客認清香港已經回歸中國的事實，切實遵守不干涉他國內政的原則，停止以任何方式和手段插手香港事務，停止干涉中國內政。