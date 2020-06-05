湖南店舖賣假奶粉被判罰2百萬元　官方：受害兒童不符大頭BB體徵

湖南郴州永興縣被指有店舖出售「假奶粉」，以固體飲料充當「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」銷售，導致至少5名孩子幼童患上佝僂病。 湖南省政府在周五（5日）通報調查處置情況，指此次是經銷商為擴大產品銷售，對產品性能作誇大宣傳的欺詐、誤導消費事件，涉事店舖被責令其立即停止虛假宣傳行為，並且處以最高罰款200萬元（人民幣．下同）

涉事產品「倍氨敏」未發現有食品質量安全問題。（資料圖片）

通報指，涉事產品「倍氨敏」具有生產廠家出具的產品合格檢驗報告、市場監管部門委托第三方檢驗機構（廣東省質量監督食品檢驗站）出具的抽檢合格報告。省市聯合調查組將其送至湖南省食品質量安全檢驗研究院進行檢測，所檢33項主要質量和安全指標均符合標准，並未發現有食品質量安全問題。

然而，涉事店舖愛嬰坊母嬰店，有「對其商品作虛假或者引人誤解的商業宣傳，將『倍氨敏』宣稱為奶粉進行銷售」的行為，當事人承認通過虛假宣傳誤導消費者的事實。永興縣市場監管局已於上月28日向愛嬰坊母嬰店下達《行政處罰決定書》，責令其立即停止虛假宣傳行為，處以最高罰款200萬元。

對於該5名孩子的情況，通報就提到經全面體檢後，專集組集體評估認為，均不符合俗稱「大頭BB」症狀體徵。下階段，省市聯合調查組將督促永興縣對受害孩子繼續加強人文關懷和營養指導，同時密切關注和及時處理相關消費投訴，並展開嬰幼兒科學喂養科普宣傳，提升消費者食品安全意識和識假辨假能力。

專家評估認為受害的5名孩子不符合「大頭BB」症狀體徵。（影片截圖）

此外，湖南省將深入展開全省食品安全大排查大整治百日行動，突出整治問題多發、風險較高、響面廣、群眾關注的環節和領域，切實規範全省食品生產經營秩序，對食品藥品領域違法行為「零容忍」，依法嚴厲予以打擊。

（綜合報道）