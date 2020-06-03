【美國示威】特朗普言論不應被審查？Facebook員工將「虛擬罷工」

美國總統特朗普（Donald Trump）早前於Twitter的發帖被平台標示為不實言論，致他揚言要把平台關閉，但另一社交平台Facebook的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）卻認為不應對政府人物的言論加以審查，結果引起內部員工不滿，甚至將發起「虛擬罷工」行動以表不滿。 撰文：Mash Yang

Mark Zuckberg認為不應對政治人物言論加以審核。（資料圖片）

Mark Zuckberg認為不應影響真正言論自由

相較Twitter將美國總統川普推文內容標示不實言論，同時也將涉及暴力言論加註警告且隱藏的作法，Facebook執行長Mark Zuckberg則認為不應對政治人物言論加以審核，而此舉則是引發Facebook內部員工不滿，因而準備進行「虛擬罷工」。

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之所以稱為「虛擬罷工」，原因在於目前絕大多數的Facebook員工均受到新型冠狀病毒疫情影響，實際都是在家遠距辦公，在此次公司立場不符合預期情況下選擇拒絕工作，形式上也形成線上停工情況。

由於Mark Zuckberg認為不應對政治人物言論加以審核，因此即便許多人對於近期川普言論持批評意見，依然維持Facebook是可讓眾人發表其意見平台，除非嚴重違反使用規範，或是造成明顯危害情況才會加以限制，因此引發員工對此不滿。

同時，近期更因警方執法過當引發抗議，甚至演變成種族歧視抗爭活動，甚至在各地出現不少暴動情況，不少人也開始在Facebook服務平台聲援，或是表達個人意見，同樣未見Facebook針對此類言論進行處理，導致有更多人對Facebook秉持立場表示抗議。

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相較Twitter針對不當言論內容進行審核、加註，甚至主動將內容隱藏，Facebook選擇讓使用者自行判斷發表言論是否適當，除非違反使用規範才會進行處置，顯然未能符合目前支持抗議警方執法過當，以及反對種族歧視言論者的預期作法，因此造成Facebook面臨不少謾罵。

而此情況，在Facebook內部恐怕更為明顯，因此不少看法認為Mark Zuckberg日前對外回應說法，恐怕會引發相當大的批評，甚至可能進一步造成其領導能力面臨更多質疑。

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不過，就Mark Zuckberg的看法認為，雖然Facebook服務使用規範明文禁止鼓吹暴力、仇恨，甚至宣揚犯罪、假新聞內容，但更認為社群媒體平台不應該成為言論仲裁身分，避免因此影響真正的言論自由。

【本文獲Mashdigi授權轉載，原文標題為『抗議公司對於暴力言論沒有實質作為，Facebook員工進行「虛擬罷工」』】

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