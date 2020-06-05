Facebook宣布標籤中國及俄羅斯等國營傳媒　禁止向美國用戶賣廣告

Facebook6月4日宣布，標籤中國、俄羅斯等國營傳媒，並在夏季開始封鎖對方所有以美國用戶為對象的廣告。

Facebook指，被標籤的目標包括中國中央電視台、新華社、俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）、今日俄羅斯（Russia Today）、伊朗英語新聞電視台（Press TV）等，不過像英國廣播公司（BBC）等編輯自主的公營傳媒則不受影響。該公司在2019年10月宣布標籤國營傳媒的計劃，為用戶更了解這些機構的背景。

Facebook網絡安全政策負責人格萊謝爾（Nathaniel Gleicher）4日指，公司在去年的廣告收入近700億美元，但國營傳媒甚少在美國投資廣告。他認為標籤措施可以為美國11月總統大選前，為阻止外國勢力影響公眾意見提供多一層保障。

該公司承認在2016年沒充分阻止俄羅斯利用平台干預當屆美國總統大選，因此之後決定亡羊補牢，採取多項措施增加平台上專頁及廣告的透明度，並於去年刪除超過350個聲稱是獨立媒體但與衛星通訊社有關連的專頁。

除了Facebook外，Google旗下的YouTube亦在2018年開始識別主要含有新聞及由政府資助的頻道，但有批評認為，多間國營傳媒避過YouTube的識別，令這些機構繼續靠發放不實資訊和政治宣傳獲利。