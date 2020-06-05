新冠肺炎│湖北省委書記應勇連開兩場特殊會議　推進疾控體系改革

近期湖北省委書記應勇連開兩場特殊的座談會，引起關注。據內媒《北京青年報》旗下公眾號「政知道」6月5日報道，連續兩天，湖北省委書記應勇召開座談會，聽取相關意見建議。

報道指，意見建議主要圍繞的是兩份文件，即《關於貫徹落實黨的十九屆四中全會精神、推進省域治理現代化的決定（討論稿）》和《關於推進疾病預防控制體系改革和公共衛生體系建設的意見（討論稿）》。

上述兩份文件，擬提交在6月10日召開的湖北省委十一屆七次全會審議。這是經歷了疫情的湖北，又一個大動作。

6月3日，應勇召開部分黨政領導幹部座談會，出席會議的有「部分市、縣（區）和省直部門負責人」；4日，他再次召開基層幹部群眾座談會，來自衛健部門、疾控部門、醫院、鄉鎮、社區、社會組織的11位基層幹部群眾代表發言。

這兩場座談會，應勇提到了不少內容，比如：選優配強基層黨組織書記、探索開展鄉村醫療衛生隊伍改革試點、深化街道改革、要健全疾病預防控制體系等內容。

此前，國家主席習近平曾於6月2日主持召開專家學者座談會。會上習近平提及「要把增強早期監測預警能力作為健全公共衛生體系當務之急」。

需要說明的是，疫情發生後，中國監測預警問題一直受到廣泛關注。在今年兩會期間，全國人大代表、華中師範大學教授、長江教育研究院院長周洪宇也關注到了這個問題。

周洪宇建議，修改疫情報吿與預警制度。「其一，簡化疫情報吿程序，建立疫區政府與中央主管部門疫情報吿直通車。其二，進一步完善傳染病預警機制。尊重科學，賦予疫情區醫務工作人員之預警建議權。完善預警機制規制疫情地區疫情的預警權。」

而在6月4日的座談會上，應勇也提到了監測預警的問題。他稱，要提升監測預警水平，健全疾控機構與衛健部門、各醫療機構、城鄉社區聯動機制，更好發揮疾控機構對公共衛生的監測預警作用。

作為中國疫情最重、管控時間最長的省份，湖北在過去的一段時間備受關注。截至6月4日24時，湖北省新增新冠肺炎確診病例0例，新增疑似病例0例，新增出院病例3例，新增死亡病例0例，無境外輸入病例。湖北省新增無症狀感染者0例，轉確診0例，解除隔離28例，尚在醫學觀察的無症狀感染者217例。

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