【兩會2020】湖北省長王曉東現身　滿頭白髮變化大

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，湖北省委書記及武漢市委書記因疫情防控不力相繼換人，湖北省省長王曉東也成為輿論關注的焦點。兩會期間，頭髮花白的王曉東現身湖北代表團，引發關注。

2020年2月新冠肺炎疫情期間，王曉東接受媒體採訪。（中國央視視頻截圖）

5月25日上午，湖北代表團舉行全體會議，專題學習中共總書記習近平參加湖北代表團審議以及在內蒙古代表團和政協聯組會的重要講話精神。

王曉東說，學習貫徹落實習近平重要講話精神，要把總書記對湖北的信任轉化為知責擔責、知重負重的勇毅擔當，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，力爭在公共衛生體系和醫療服務體系改革建設中走在前列，多作貢獻。

他並強調，把總書記對湖北的關懷變成做好各項工作的強大動力，充分利用湖北「三個沒有改變」的有利條件，更加主動作為、奮發有為，積極對接落實黨中央支持湖北發展一攬子政策，把政策優勢變成發展優勢。把疫情帶來的危機轉化為倒逼發展變革、治理變革的機遇，加快推進經濟轉型升級，實現高質量發展，盡最大可能挽回損失，盡最大努力加快重振。

習近平參加湖北代表團審議，王曉東就座主席台。（央視視頻截圖）

他還表示，把學習總書記重要指示精神轉化成貫徹落實的具體行動，以實幹回報關懷，以行動踐行囑託，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展工作，在浴火重生中創造新的業績。

新冠肺炎疫情爆發後，湖北省發生人事地震，省長王曉東的仕途也廣受輿論關注，甚至有消息稱，他的職務將由中共中央政法委秘書長陳一新接任。但目前看來，王曉東似乎並未受到影響。2月13日，應勇接替蔣超良上任湖北省委書記後，王曉東曾當面表示，堅決擁護中共中央決定，積極配合、全力支持應勇的工作。

現年56歲的王曉東，上世紀八十年代就在江西省委給領導當秘書，1993年轉到貴州任省委書記劉方仁的大秘。2011年，時任全國政協副主席錢運錄（2000年至2005年任貴州省委書記）擔任湖北省委書記，王曉東受到肯定，進入湖北省委常委。

另外，2010至2012年，現任中共政治局常委栗戰書主政貴州時，王曉東是貴州常務副省長，2011年才改任湖北。因此，栗戰書與王曉東亦曾共過事。2016年9月起，王曉東被選為湖北省政府副省長、代理省長；2017年1月起，選為湖北省政府省長；2018年1月，繼續連任。