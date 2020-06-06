【保就業】山東個體工商戶和小微企業免除一切稅費　有限期至年底

全國兩會結束不久，國務院總理李克強6月初到山東煙台、青島，考察小微企業經營狀況和金融支持穩企業保就業政策落實情況。 不到一周後，山東政府周六（6日）印發關於抓好保居民就業、保基本民生、保市場主體工作的10條措施的通知，提出要加大免稅力度。在全面落實國家減稅降費政策基礎上，在地方權限內，從文件發布之日至今年12月31日，對個體工商戶和小微企業免除一切稅費。

李克強今6月1日赴山東省煙台市藍色智谷科技園區考察，與中小微企業主交流。（中國政府網）

據悉，為了促進個體經營者、小微企業等市場主體發展和增加就業機會，山東政府在前期已出台一系列政策措施的基礎上，再制定這10條措施。措施自公布之日起實施，此前出台的相關政策措施繼續執行。

除上述免稅政策外，措施還明確，延長房租減免。對承租國有資產類經營性房產的個體工商戶和小微企業，在落實已經出台的減免或減半徵收房租的優惠政策基礎上，再將減半徵收房租期限延長至今年12月31日。對交通運輸、餐飲、住宿、旅遊、展覽、電影放映六類行業納稅人租用其他經營用房的，鼓勵業主減半收取今年12月31日前的房租，當地財政給予補貼或按規定減免業主相關稅費。

5月26日晚，在山東濟南環聯商貿城夜市，夜市攤攤主、市民均有佩戴口罩。（中新社）

措施還明確，加強信貸資金支持。對保持現有抵押擔保狀態不變、承諾就業基本穩定的個體經營者和小微企業，其在今年6月1日至12月31日到期的貸款允許延期，還本付息日期最長可延至明年3月31日，免收罰息。金融機構要應延盡延，不得以任何理由拒絕辦理。

措施提到，發展線上銷售。鼓勵個體經營者和小微企業利用工業互聯網、外貿出口平台、電商平台進行經營和銷售，當地財政給予費用支持。推進電子商務進農村示範縣建設，加強對小微電商企業指導培訓，所需費用在電子商務進農村示範縣資金中列支。

(中新網)