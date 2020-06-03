【地攤經濟】出台「五允許一堅持」　成都截至上月底增逾10萬就業

國務院總理李克強日前在山東煙台市考察時，指「地攤經濟」、「小店經濟」是中國就業崗位的重要來源，形客是「中國的生機」。 一時之間內地多個城市都政策鬆綁「地攤經濟」，經濟成效斐然。其中在四川成都，當地有劃分專門地段，鼓勵有秩序地恢復地攤經濟，鼓勵失業、下崗等人群出門擺攤。據內地傳媒報道，成都自3月起就出台促進「地攤經濟」的政策，截至上月底，已為成都增加超過10萬個就業職位。

李克強在山東煙台市考察「地攤經濟」。（中新社）

國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員任興洲指出，「地攤經濟」對於促就業、保民生、促消費作用明顯。一方面「地攤經濟」靈活方便，無論是對攤主還是對消費者來說都很便利。另一方面是「地攤經濟」經濟實惠，攤主不需要租店鋪付出租金，經營成本降低，由此商品及服務上成本也會下降，攤主及消費者都能得到實惠。此外，「地攤經濟」能夠擴大就業，能解決大量人員靈活就業問題。

四川成都的市民張女士在受訪表示，去年屋苑門口道路尚未見有地攤，但自今年4月份開始，早上上班就會見到一整條街都是賣菜的地攤，「雖然有點擋路，但我覺得也不是很影響生活」。報道指，成都在3月份就出台「五允許一堅持」政策，允許設置臨時佔道攤點攤區、允許臨街店鋪臨時越門經營、允許大型商場開展佔道促銷、允許流動商販販賣經營、允許互聯網租賃自行車企業擴大停放區域，以及指堅持柔性執法和審慎包容監管，促進「地攤經濟」的盛行。

成都天府三街的多間路邊地攤組成了一個「小夜市」。（中新社）

不過，「地攤經濟」同時衍生出安全衛生隱患，以及令實體門市受影響。對此，蘇寧金融研究院高級研究員付一夫就認為，「地攤經濟」不能完全放開，其有佔道經營、垃圾亂扔、商品質量參差不齊、食品安全等問題，「因此，地攤經濟應該在一定秩序或一定容忍度內放開，同時，可以設計一套比較科學有序的制度來管理，對違規行為應及時、有方法且不粗暴地處理，但若出現嚴重的違規，罰款制度也是可以考慮的。」任興洲亦稱，「地攤經濟」因臟亂差和安全問題受到詬病，但成都的做法值得參考，例如有商販攤主清潔衛生責任機制、對攤區設置隔離欄，指導安全用天然氣等，「這是一個多贏的局面，也考驗一個城市的治理能力和治理水平。」

成都蜀都大道大慈寺路口的一間水果地攤。（中新社）

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至於衝擊實體門市方面，商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員彭波就認為，由於網上購物本身已影響門市消費，故成本更低的「地攤經濟」，會進一步對售賣同類商品的店鋪造成一定衝擊。但彭波指出，開放「地攤經濟」是更有利於擴大低收入群體的就業，解決基本生計，降低社會生活成本，有利於經濟的迅速恢復，在新型冠狀病毒肺炎疫情及中美貿易戰帶來的疊加沖擊之下，其實是一種不得已的選擇和權衡。

（新京報）