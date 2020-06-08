【新冠肺炎】美議員稱中國破壞西方疫苗研發　華春瑩：拿出證據

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，疫苗的研發顯得尤為重要。針對美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）指控中國試圖破壞西方國家的疫苗研發工作的說法，中國外交部發言人華春瑩直言，請他拿出證據來，不用羞羞答答。

在新冠肺炎疫情問題上，中美爭執不斷。（Reuters）

在6月8日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，斯科特7日接受採訪稱，美方有證據表明中國正試圖破壞或延緩西方國家研發新冠肺炎疫苗，不希望美國率先研發出疫苗。相信無論美國或英國如果率先研發出疫苗都會分享，但中國不會分享。斯科特拒絕透露證據細節，稱證據來自情報界。中方對此有何評論？

華春瑩表示，這位議員既然說美方有證據表明中方試圖破壞西方國家研發新冠肺炎疫苗，那麼就請他拿出證據來，不用羞羞答答。「因為美方編造對中國的各種誣陷、造謠、抹黑、誹謗，實在是太多了，我也不知道美國國內針對這樣的一些人，針對其他國家的肆無忌憚的造謠和誹謗，有沒有任何法律約束。」

接着，她指出，新冠肺炎疫苗研發不是中美之爭，而是人類與病毒的戰鬥。哪個國家率先完成疫苗研發並投入使用，都將是對人類抗擊新冠肺炎疫情的貢獻。

華春瑩提及中國國家主席習近平在第73屆世界衛生組織（WHO）大會上承諾，中國新冠疫苗研發完成並且投入使用後，將作為全球公共產品。

同時，她表示，「我們希望美方也能像中方這樣儘快向世界做出鄭重的承諾，美方如果率先研發出疫苗，會和世界分享。」

目前中國已有5款疫苗進入了二期臨床試驗，估計可在今年底解決一些應急情況。（資料圖片）

據英國廣播公司（BBC）6月7日報道，斯科特接受節目採訪時表示：「我們必須完成疫苗研發工作。不幸地我們有證據顯示中國正嘗試破壞我們的工作，或拖慢我們的進度。」

他說：「如美國、英國或其他歐洲國家首先成功研發疫苗，也會與其他國家分享，但中國不會分享。」

當斯科特被問及有什麼證據證明他說的是真的，他稱：「是有證據的……它來自我們的情報機構……有證據顯示他們在嘗試破壞或拖慢（我們的進度）。」他說：「中國對我們所做的事情令人沮喪……他們就此（疫情）說謊，我們本可更有準備。」

斯科特說：「中國不想我們……先做到這個（疫苗），他們決定與美國，以及我想是與全球所有民主國家成為敵手。」

美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）6月7日指控中國企圖破壞西方國家的疫苗研發工作，並與別國為敵。（資料圖片）

實際上，在新冠疫苗研製領域，這已經不是美國第一次指責中國了。

此前，美國《紐約時報》5月10日曾報道稱，美國聯邦調查局和國土安全部正準備發出「警吿」，聲稱中國最頂尖的黑客和間諜，正在「竊取」美國關於新冠疫苗和治療方法的研究成果。

當時，華春瑩就此在推特（Twitter）上表示：「聽一些美國官員談論疫苗的故事，真是有意思。如果有人有比我的東西更好，那一定是從我這裏偷走的，這是正常的邏輯嗎？記住，中國有5,000年的歷史，而美國的歷史不到250年。」

據悉，全球有多個國家正在進行新冠疫苗的研發，來自世界衛生組織的統計顯示，全球正在研發的候選新冠疫苗已超過120種。

而目前中國已有4種滅活疫苗和1種腺病毒載體疫苗獲批開展臨床試驗，總體研發進度與國外持平，部分技術路線進展處於國際領先。中國工程院院士鍾南山5月29日接受內媒採訪時表示，目前中國已有5款疫苗進入了二期臨床試驗，估計可在今年底解決一些應急情況。