【新冠肺炎】美國參議員指中國企圖破壞疫苗研發工作

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，確診人數已逾700萬，多國專家都正致力研發疫苗。美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）6月7日指控中國企圖破壞西方國家的疫苗研發工作，並與別國為敵。

美國共和黨參議員斯科特指控中國企圖破壞西方國家的新型冠状病毒肺炎疫苗研發工作。圖為5月4日，美國馬里蘭大學醫學院為參與試驗計劃的病人接種疫苗。（AP）

英國廣播公司（BBC）7月6日報道，斯科特接受該台節目《安德魯・馬爾訪談》（Andrew Marr Show）訪問時表示：「我們必須完成疫苗研發工作。不幸地我們有證據顯示中國正嘗試破壞我們的工作，或拖慢我們的進度。」

他說：「如美國、英國或其他歐洲國家首先成功研發疫苗，也會與其他國家分享，但中國不會分享。」

當斯科特被問及有什麼證據證明他說的是真的，他稱：「是有證據的……它來自我們的情報機構……有證據顯示他們在嘗試破壞或拖慢（我們的進度）。」



他說：「中國對我們所做的事情令人沮喪……他們就此（疫情）說謊，我們本可更有準備。」

斯科得說：「中國不想我們……先做到這個（疫苗），他們決定與美國，以及我想是與全球所有民主國家成為敵手。」

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中國政府稱1月4日已向美國通報疫情。北京政府稱如中國成功研發出疫苗，會向其他國家供應，確保發展中國家也能夠得到疫苗。

代表美國佛羅里達州的參議員斯科特對華立場強硬。他3月在4月都曾就世衛界衛生組織（WHO）被指協助中國隱瞞疫情一事發聲。4月他與6名議員去信世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求WHO提交協助中國隱匿疫情的資料。在「港版國安法」一事上，他也在6月4日發文，斥責支持立法的滙豐銀行將利潤置於人權之上。