駐韓美軍生化實驗室引發憂慮　中方質問：有何秘密見不得光

美國在世界各地建立了200多家生物實驗室，但美國對實驗室的功能、用途、安全係數等三緘其口，讓當地民眾和周邊國家都感到擔憂，近期韓國民眾強烈要求關閉相關的實驗室。對此，中國外交部發言人華春瑩質問：美國究竟有什麼秘密見不得陽光？

在6月8日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，韓國《統一新聞》發表專欄文章稱，駐韓美軍在韓國設立了4所比新冠病毒更可怕的炭疽桿菌生化武器實驗室。今年3月15日，釜山當地民眾在記者會上表示，再次要求韓國政府對非法運送毒菌和細菌試驗展開調查，強烈要求關閉實驗室。中方對此有何評論？

華春瑩表示，中方也注意到了有關報道，近期此類報道很多，也不知真偽。但美國是迄今唯一一個獨家阻擋重啟《禁止生物武器公約》核查議定書談判的國家。

華春瑩稱，注意到網上很多人都在問，為什麼美國要在世界範圍建立這麼多的生物實驗室？為什麼美國一直在獨家阻擋《禁止生物武器公約》核查議定書的談判？美國究竟有什麼秘密見不得陽光？

她直言，「我想這個問題可能需要向美方尋求答案，我們希望美方能夠本着公開、透明、負責任的態度，來正視國際社會的關切和當地民眾的生命健康安全，消除國際社會這方面的疑慮。」

外界對於美國生物實驗室的疑慮，華春瑩表示，這可能需要向美方給出答案。（Reuters）

據悉，韓國外國語大學名譽教授李章熙3月30日在韓國《統一新聞》發表的一篇專欄文章說，「駐韓美軍在韓國設立了4所炭疽桿菌生化武器實驗室。這些生化武器的可怕程度遠遠超過當前的新冠病毒」。

這位教授說，炭疽桿菌被美國疾控中心確定為「一級危險的生物武器」。因此，這些實驗室的存在「事關韓國國民的生命安全」。

文章指出，駐韓美軍的生化武器實驗室設在首爾龍山、釜山、群山和平澤四個美軍基地。從2009年至2014年，這些實驗室共進行了15次炭疽桿菌試驗。

文章稱，駐韓美軍自2013年在韓國啟動「美軍聯合力量韓國門戶與綜合威脅識別（JUPITR）」項目後，一直在向駐韓美軍基地提供活性炭疽桿菌標本，並進行細菌檢測試驗，但有關該項目的準確信息一直沒有公開。

2020年3月25日，釜山當地民眾在記者會上表示：「我們再次要求韓國政府對非法運送毒菌和細菌試驗展開調查、公開透明的信息，我們強烈要求關閉實驗室。」

《統一新聞》專欄文章還稱，美國作為《禁止生物武器公約》的締約國，有義務不發展、不生產、不儲存、不製取除和平用途外的微生物製劑、毒素及其武器。但駐韓美軍自1998年開始在烏山基地公然運營炭疽桿菌實驗室，在2013年啟動JUPITR項目後開始向韓國輸入炭疽桿菌，2015年還發生了活性炭疽桿菌事故。

韓國《統一新聞》發表專欄文章稱，駐韓美軍在韓國設立了4所比新冠病毒更可怕的炭疽桿菌生化武器實驗室。（網上圖片）

美軍在韓國設立生化武器實驗室引起韓國民眾普遍擔憂，尤其是這些實驗室所在地區的民眾更為憂心忡忡。近幾年來，釜山民間團體一直在抗議駐韓美軍在釜山港第八碼頭美軍基地設立生化武器實驗室。

此外，華春瑩於5月8日曾用整整7分鐘的時間起底美國實驗室。她提到，目前美國有13家P4實驗室正在運行擴建或者規劃當中，且美國有1,495個P3實驗室，同時美國是唯一一個迄今在阻擋重啟《禁止生物武器公約》核查議定書談判的國家。

德特里克堡是美國生物化學武器基地 ，主要研究可能威脅美國軍隊或公共健康的細菌和毒素，並調查疾病的暴發。（網上圖片）

華春瑩指出，在過去10年當中，美國的P3實驗室發生了400起事故，生物實驗室的安全性問題是美國監管機構面臨的最大的風險；另外，美國在烏克蘭設立的生物實驗室，其所在地曾爆發過大規模的傳染病；美媒亦認為，發生事故以及有過病毒泄漏的實驗室，在美國似乎是一個常態。