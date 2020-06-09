【新冠肺炎】武漢天河機場至北京民航今起復航

經國家民用航空局批准，今日（9日）起，武漢天河機場至北京客運航線航班復航，由南方航空公司將執飛武漢天河機場至北京大興機場的一個往返航班。

南航湖北分公司有關負責人介紹，該公司每天執飛的武漢至北京客運航線將持續到6月27日，屆時，將根據疫情防控情況和旅客出行需要，向國家民用航空局申請加密該航線。

據了解，目前，東航、國航等航空公司正在向國家民用航空局申報武漢至北京客運航班復航計劃。

4月8日，武漢解除封城。圖為4月3日，武漢市消防救援支隊161名隊員對武漢天河機場T3航站樓進行一次全封閉式防疫消殺。（中新社）

武漢來回北京交通一度全面中斷

據了解，武漢1月23日因疫情封城以來，與北京的直接交通渠道一度全面中斷。4月8日，武漢解除封城後，陸續與上海、深圳、廣州等恢復民航、客運、火車交通，但北京對自武漢進京人員，採取14天隔離觀察的限制。

6月6日，北京宣布下調突發公共衛生應急響應級別，包括解除對湖北（含武漢，中高風險地區除外）人員進京民航、鐵路購票和公路進京證限制，陸續恢復各類航班，免除14天隔離等。首列武漢到北京西的G516次高鐵列車6日發車後，經國家民用航空局批准，9日正式恢復湖北各機場至北京客運航線航班。