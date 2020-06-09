武漢地盤天秤倒塌壓毀路邊車輛　2人受傷送院無生命危險

武漢市城鄉建設局通報，6月9日上午9時30分許，華夏幸福武漢長江中心項目地盤，一天秤發生翻側，擊中路邊兩台車輛，造成2人受傷，已送醫院救治。 通報稱，受傷兩人無生命危險，市區兩級政府目前正在現場應急處置。

事件造成2人受傷送院，均無生命危險。（網上圖片）

現場影片和照片顯示，一段長達20多米長的天秤墜落後，前端落在旁邊另一個地盤，中間半截倒在和平大道上，堵住半幅路面並阻斷單向交通。

多段影片顯示，一輛黑色私家車被倒塌的鋼筋壓住，後座一名年輕女子雙腿被壓受困，旁邊有人安撫她，等消防過來施救。另外還有一名男子受傷，坐在路面上，左手撐著身體，面部表情痛苦。

官方通報，事件造成2人受傷，已送醫院救治，均無生命危險。

+ 3 + 2

武漢解封後首批復工復產項目

據了解，武漢長江中心項目屬於華夏幸福基業股份有限公司，4月14日，該項目正式動工，是武漢市武昌區抗疫解封後的首批復工復產項目。除華夏幸福南方總部武漢區域公司外，參建方還有華夏幸福南方總部武漢區域公司、中建三局、北京遠達、上海SPM等十多家單位。

事發後，華夏幸福基業股份有限公司表示，項目工程方正在現場全力配合處理事故。