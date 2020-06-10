【多圖】亞洲第一船塢上海建成　將建首艘國產豪華郵輪

中國海軍第三艘航母建造關鍵時期，號稱亞洲第一船塢的上海外高橋造船廠2號船塢完工，引發關注。據稱，該船塢可同時造2艘13萬噸郵輪或1艘20萬噸巨船。

綜合媒體6月10日報道，此番完工的上海外高橋造船廠2號船塢全長740米，寬76米，由過去540米的老船塢延伸改造而成，直達長江入海口，是目前中國最大的超級船塢。普通人兩頭走一遍就需要花費至少9分鐘時間。

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據瞭解，上海外高橋造船廠2號船塢具備建造20萬噸級超級郵輪的能力，中國第一艘世界級國產豪華郵輪將率先在此誕生。另據該船塢改造經歷王偉介紹，目前該船塢已經有兩條船的訂單。

外界還稱，該船塢的建成，為中國航母建造提供有力條件。內地網友則在相關報道下直呼「可實現雙航母開工，趕緊開建」。

與此同時，中國正在江南造船廠陸地平台建造的第三艘航母，備受關注。最新衛星照顯示，大段航母分段已排列堆放，廠房內的航母下層船體已經成型。按照上述浮式幹船塢9月使用推測，第三艘航母大概率會在這一時期上船台建造。

權威資料顯示，有關第三艘航母的最早消息出現在2018年6月，彼時原中船重工董事長胡問鳴（今年5月12日被查）視察旗下科研機構，中船重工披露一張出現3艘航母的巨幅畫像。

其中兩艘為外界所熟知——排在後面的兩艘中一艘是遼寧艦航母，一艘是山東艦航母，而排在前面的則是一艘直通甲板的航母，艦艏和降落跑道出現共3部彈射器，且出現新型艦載固定翼預警機。

2018年6月，中船重工披露一張出現3艘航母的巨幅畫像。（浩漢防務）

按照遼寧艦被定為001型，山東艦被定為002型，第三艘航母則被認為是003型。海外多指，按照上述進展，003型航母預計將在兩年內下水，2025年形成作戰能力。

至於003型的配置，按照公開信息，外界猜測指，電磁彈射器、改進型殲-15艦載機、攻擊無人機、艦載固定翼預警機將是標配。

有關遼寧興城海軍試訓中心的衛星照顯示，該基地建造的電磁彈射器和蒸氣彈射器均已對殲-15艦載機和未知型號的無人機進行彈射。

中國003航母正加緊建造中，外界指，海外高橋造船廠2號船塢建成，不僅使上海造船工業的實力得以進一步充實，也將有助中國加快033航母建造。