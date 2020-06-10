【新冠肺炎】逾700中國船員滯留海上數月　多人求助稱精神崩潰

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發將近半年，近日有一些中國籍船員在網絡發文，指自己和同伴滯留在其他國家海域已數月之久，不少人精神崩潰，甚至有3名外籍船員已跳海自殺。 內媒《封面新聞》今日（10日）亦報道指，目前僅美國皇家加勒比郵輪公司旗下，滯留的中國船員就達到730人，他們包機回國的計劃受到重重阻礙，已經4度取消。

微博用戶「Leooo濤」日前撰文稱，自己是美國皇家加勒比郵輪公司旗下「海洋國王號」的船員，郵輪現停泊英國多佛爾港，船上有300名中國船員，另一艘船「海洋皇后號」在南安普頓附近，船上有323名中國船員。其又指船員們自3月16日已滯留海上100多日，每日生活就如坐監，雖然公司一直打算安排船員回國，但原本安排的3次包機都取消了。

▼ 圖輯｜疫情下滯留海上數月 船員的漫長漂流生活（按圖放大）

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Leooo濤又指，船上其他國家如日韓英美、菲律賓及印度的船員都獲安排回國，只有他們至今仍滯留船上，感到十分絕望。帖文很快引發關注，但其後就被刪除。

內媒《封面新聞》採訪到Leooo濤，後者表示船上每天兩次體溫檢測，取消所有活動，人與人保持2米社交距離，至今無一人感染病毒，但自3月26日以來的4次回國包機計劃都告破。他表示，這是自己人生第一次出國，就面臨無法回家的窘境，讓他感到絕望心酸，在每人住1間房、吃飯要相距2米、海上不穩定的網絡訊號下，人與人的交流很少，如果本月內再回不去，他就要崩潰了。

報道又訪問「海洋皇后號」一名船員，她表示從3月17號停航以後一直被困在船上，這讓她非常崩潰，「我們船上已經有人抑鬱症焦慮症復發。事實上所有的人精神狀態都很不好，都瀕臨崩潰。」她又指本來公司安排了包機從倫敦飛回中國，但國內不允許飛機入境，已經推遲好幾次了。

逾700中國船員滯留海上數月。（微博）

此外，微博用戶「trista悅」亦發文求助，指自己和200多名中國船員來自嘉年華旗下荷美郵輪，漂泊菲律賓海域128日，惟連口罩等防疫裝備都沒有。6月4日，船長廣播兩宗菲律賓船員確診，於是她向駐菲律賓大使館求助，對方卻表示幫不上忙，而上周六（6日）船上500多名菲律賓及印度國民都順利回國。她表示，雖然大家不想給祖國添亂，她也知道她的質疑是不應該的，但「不親身經歷這一切真的是無法體會……如果我能平安度過這一劫我用我黨員的身份發誓我將會成為更好的人」。

上述發文和報道亦引起不少海外船員共鳴，在微博上留言分享自己的親身經歷：

「我們船菲律賓的早就清空了，印度尼西亞的也轉船了開船回印尼。印度的昨天走了一波包機，還在陸續走。除了那種stay的，就只剩中國人走不了了。」 「我們船也是，菲律賓印度印尼的烏克蘭的巴西的早包機走了，現在剩的大部分都是中國人，還有幾個馬達加斯加的毛里求斯的摩洛哥的」 「你們船都到菲律賓了，我們諾維珍的船還在往菲律賓的方向走，航程隨時都在變，我們已經三四個月了，其它國家的船員都有安排，只有我們不知道怎麼辦？」 「我們船上的也困在海上快三個月了，公司給包機送我們回中國，中國大使館也是不同意！」

皇家加勒比郵輪公司周二（8日）發公告稱，經過與郵輪國際協會的合作夥伴進一步磋商，並與美國疾病預防和控制中心（CDC）合作，決定將全球船隊的航行暫停期延長至7月31日，目標是在2020年8月1日恢復營運。由於加拿大政府延長了郵輪旅行禁令，加拿大航次將暫停至2020年10月31日。

早在4月16日，內媒《第一財經》曾報道，有8萬多名在國際航行船舶上工作的中國船員，正面臨隔離14日後仍無法回家，海員無法上岸，無法換班，只好在海上繼續漂流，有的已經幾個月沒有上岸。3月16日的國務院聯防聯控機制記者會上，交通運輸部海事局副局長楊新宅表示，對於在國際航行船舶上工作的8萬名中國籍船員，該部正「妥善解決船員超期服務的問題」。

（綜合報道）