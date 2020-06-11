【兩岸關係】捷克參議院議長訪台　陸駐捷克大使館：公然支持台獨

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）日前宣布訪台，形容台灣是「真正的夥伴」，相信此行可強化對台灣的經濟、文化、學術關係。台灣外交部其後亦表示誠摯歡迎，將與立法院妥為協調準備，提供各項協助。 中國大陸駐捷克大使館則發聲明，指上述活動是對台獨分裂勢力和分裂活動的公然支持，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違背國際關系基本准則和雙邊政治承諾，嚴重損害中捷合作的前提和政治基礎，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明指，中國大陸一貫反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，「捷克個別政客置中捷關系和兩國互利合作於不顧，執意計劃赴台灣地區進行所謂『訪問』，在涉台問題上侵犯中國國家主權，甚至將中方反對其干涉內政、維護國家主權和領土完整的正當行為誣蔑成干涉捷克內政，妄稱訪台是為『維護捷克主權』，是嚴重違背基本事實和國際道義。

聲明又稱，國家間關系需要相互尊重彼此核心利益和重大關切，「中方從未做任何侵犯捷克國家主權和領土完整的事」。聲明強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，聯合國、歐盟亦都承認「一個中國」，捷克更一貫承諾奉行「一個中國」政策，「我們奉勸捷克個別政客不要把涉及中國國家主權和領土完整的問題當作個人政治工具進行政治操弄，真正以兩國人民共同利益為重，回到促進中捷關係和互利合作向前發展的軌道上來」。

（綜合報道）