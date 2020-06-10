捷克議長宣布8月訪台　北京警吿影響兩國關係

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）6月9日召開記者，稱將決定於8月隨商業代表團訪問台灣。中國駐布拉格大使館隨即發出警吿，稱訪問會損害兩國關係。

維特齊公布訪問台灣的日期是8月30日至9月5日，成員將包括政治、企業和科學界人士。此前捷克參議院以50比1的壓倒票數，支持新任參議院議長維特齊訪問台灣。

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維特齊稱，此次訪問是兌現已故前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）的計劃。柯加洛原本計劃在2020年2月訪台，但不幸在１月猝死。其遺孀與女兒公開指控捷克總統府與中國駐捷克大使館，在庫貝拉死前不斷威脅恐嚇取消訪問台灣。

維特齊批評中國「以為可以隨便指使捷克」，並稱相信前往台灣是正確的決定。按照捷克憲法，捷克參議院議長的位階僅次於總統，如果順利成行，將是有史以來訪台最高層級的捷克官員。

消息一出，中國駐布拉格大使館隨即警吿，此行將破壞中捷未來的合作，稱「有關訪台活動將是對『台獨』分裂勢力和分裂活動的公然支持，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整。」

2020年5月20日，台灣總統蔡英文參加就職儀式，演說中再次重申「和平、對等、民主、對話」，為其執政下的兩岸關係定調。強調，台灣不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀。（台灣總統府）

捷克與中國的關係自2019年起開始惡化，主要因布拉格政府聲援西藏，並要求廢除該市與北京的姐妹市關係協議中的一中原則。最終，布拉格決定終止與北京的姐妹市關係，並轉與台北建立姐妹市關係，使兩國關係進一步惡化。