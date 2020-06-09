台灣宣布捷克參院議長將8月訪台　前參議院議長訪台前猝逝

台立法院長游錫堃6月9日對外透露，捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）將於9日正式宣布2020年8月的訪台行程。台灣外交部同步表示誠摯歡迎，稱將與台立法院一同協助，提供維特齊一行人到訪的各項協助。

捷克前參議院議長柯加洛（Jaroslav Kubera）原訂於今（2020）年2月訪台，卻在出發前猝逝，其遺缺由維特齊接任。中國大陸對於捷克議長訪台一直持反對態度，對此，維特齊上任後曾公開表示，捷克作為獨立自主國家，不應在強權壓迫下屈服。

對於維特齊訪台行程始末，游錫堃表示，他在6月3日正式致函邀請維特齊率團赴台訪問，對維特齊堅持與自由民主站在同一陣線，向全球宣示捷克的獨立自主，他深感欽佩且誠摯歡迎。維特齊此行計劃搭乘專機、由商務代表團和科學家陪同，自8月30日到9月5日訪台。

台灣立法院院長游錫堃。（Facebook@游錫堃）

捷克參議院此前在2020年5月20日以50票對1票的絕對多數，通過提案支持參議長訪問台灣。維特齊曾於2020年4月15日在參議院致詞時，特別感謝台灣捐贈捷克口罩，同時讚揚台灣防疫成果，並強調支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

台灣外交部指出，近年來台灣與捷克雙邊實質關係有長足進展，民間來往互動密切，近兩年台人赴捷克觀光人數均創新高；另外，根據2020年2月捷克國營廣播電台民調顯示，三分之二捷克民眾希望強化與台灣的關係，故維特齊的到訪，將有助於台捷雙方議會交流，並進一步開展雙方在經貿、科技、醫療觀光及文化等各領域的合作與互動。