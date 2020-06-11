劉少奇長女劉愛琴逝世　享年93歲

據《新京報》11日報導，中共元老劉少奇長女劉愛琴於6月7日在北京逝世，享年93歲。

據劉愛琴親友介紹，劉愛琴生前希望將遺體捐獻作為醫學教育研究工作，家屬方面已遵照其遺願將遺體捐獻。由於處於疫情期間，其餘後事一律從簡。

劉愛琴是劉少奇與何葆貞的女兒，1927年4月1日生於湖北漢口。劉愛琴1966年加入中國共產黨，文化大革命中受到衝擊，1979年平反。她先後在河北師範大學、北京中國人民警官大學擔任俄語教師、副教授。曾獲中國婦聯授予的「三八紅旗手」稱號以及公安部授予的人民警察一級金盾榮譽獎章。

2015年4月15日，俄羅斯向32位蘇聯衛國戰爭（1941年至1945年）做出貢獻的中國公民頒發「偉大衛國戰爭勝利70周年」紀念獎章。劉少奇長女劉愛琴是其中一員。

劉愛琴生前曾回憶，「我是1938年被接到延安的，次年就去了蘇聯。1949年父親帶考察團秘密訪問蘇聯，才開始真正的父女相處。剛回國那會兒，中國話都不怎麼會說了，適應了好一段時間。父親總讓我多學知識，我在人民大學學了三年後，就去國家計委工作了，面對的都是經濟數據。」

劉愛琴近年來很少露面，最後一次出現在公眾視野是在2016年12月4日，中國十多位紅二代紅三代集體亮相在北京某飯店的慈善活動。當時，劉愛琴與周恩來侄女周秉德，陳雲之女陳偉力，楊尚昆之子楊紹明等人出席活動。2016年4月2日，劉愛琴還現身南京雨花台致祭烈士。

據瞭解，劉愛琴的母親何寶珍1933年被國民政府憲兵逮捕，於1934年秋在南京雨花台就義，年僅32歲。