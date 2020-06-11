新冠肺炎｜哈佛研究指中國疫情或更早出現　外交部列多點漏洞反駁

美國哈佛大學醫學院的一個團隊日前發表研究，經分析商業衛星影像，並且使用類似情報機構採用的技術，「觀察到從2019年夏末秋初開始，武漢五家大型醫院外圍，交通量急劇增加」，認為可能新型冠狀病毒肺炎疫情在當時就在中國中部地區傳播，疫情出現時間遠比外界所知更早。 中國外交部發言人華春瑩在周四（11日）被問到此事時，就提到該研究有多個顯而易見的漏洞，並重申病毒溯源、疫情發生的調查研究是嚴肅問題，「那麼嚴肅的一個問題進行如此不嚴肅的處理，實在是讓人感到奇怪。」

哈佛研究指去年夏末秋初武漢醫院車輛流量與百度相關搜索俱較往年同期多（點圖放大瀏覽）：

+ 4 + 3 + 2

華春瑩指，除了以停車場的車輛數量去推斷疫情最初發生的時間有所不妥外，還有另外4個顯而易見的漏洞，第一是哈佛大學的學術平台，只是一個開放型的、搜集和保存教研人員研究資料的資料庫，並非有同行評議的刊物，「這個論文到底代表了哈佛大學醫學院的正式觀點和它的水準，還是只是個人的或者幾個人的運作？」；第二是研究論文的作者恰巧就是作出獨家報道的美國廣播公司（ABC）的撰稿人，「而且恰巧在這篇論文甚至還沒有預發布之前就已經拿到了更多的數據並且進行了報道。」

華春瑩續指，第三個漏洞是研究的一些圖表上，其標注的時間竟是2019年5月，「不知道這是無心的疏忽，還是有甚麼別的問題。」至於第四個漏洞就是研究認為的關鍵證據之一，例如咳嗽、腹瀉的檢索引擎搜索量，「我注意到中方有些媒體也做了一些深度的調研，就發現論文當中引述的2019年9月份對咳嗽和腹瀉兩個關鍵詞的檢索量，還不如2017年和2018年同期。」

哈佛的研究稱可能新型冠狀病毒肺炎疫情在中國的出現時間，遠比外界所知更早。（資料圖片／中新社）

華春瑩最後稱，雖然該份研究漏洞百出、粗製濫造，「卻讓美方的一些政客和媒體如獲至寶，大肆傳播，把它當成中方隱瞞疫情的一個新的證據」，「我想這應該是美方一些人協調、組織，蓄意製造和散播針對中國的虛假信息的一個新的證據，應該遭到國際社會的一致的譴責和抵制。」

值得一提是，中國衛健委防控新型冠狀病毒肺炎高級別專家組專家、中國疾病預防控制中心前流行病學首席專家曾光此前亦有回應該份研究，他直言「不得不說，這樣的研究是對大數據流行病學的一個典型誤用。」曾光稱，研究作者未有理會明顯與病毒聯繫更緊密的數據及現象，「找了這些與病毒聯繫不沾邊、說服力很差的數據來分析，這個研究日後可以作為大數據流行病學教學的反面教材。」

曾光指哈佛大學的研究是誤用大數據流行病學。（資料圖片／中新為）

此外，中國官方傳媒《環球時報》亦有就該份研究發表評論，稱研究有多處明顯的低級漏洞，「完全配不上哈佛大學醫學院的水平，以至於讓人不得不懷疑這是不是一篇『命題作文』」，更稱「哈佛大學醫學院這回在中國身上，算是徹底砸牌子了」。

（綜合報道）