澳洲總理稱不會向「脅迫」屈服　中國外交部：奉勸澳方反躬自省

中國和澳洲關係持續緊張，澳洲總理莫里森（Scot Morrison）放話不會向「脅迫」屈服，對此，中國外交部發言人華春瑩進行回應，呼籲澳方反躬自省。

這段時間以來，中國與澳洲關係在多重因素影響下持續趨冷。（Reuters）

在6月11日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，針對澳洲是否會繼續受到來自中國的打擊，莫里森稱，澳洲是一個開放貿易的國家，永遠不會因為受到脅迫而改變自身價值觀。中國公民是否選擇來澳在很大程度上是他們自己的決定，對澳洲自身產品的吸引力充滿信心。關於中國多部門警吿在澳出現針對華裔和中國留學生的岐視和暴力現象，莫里森稱，這是一派胡言，是一個被否定的荒謬論斷。

華春瑩回應道，關於中方發佈赴澳洲的旅行提醒和留學預警，中方有關部門基於大量事實，提醒中國遊客和留學生注意相關風險，妥善安排出行計劃和留學計劃。這是任何一個負責任的政府為維護本國公民和留學生合法權益應盡的責任和義務。「不知道澳洲領導人所謂『脅迫』從何而來？為什麼要把這與『價值觀』拉扯在一起？」

她稱，澳洲國內歧視和暴力現象，一段時間以來已大量見諸澳媒體和網絡，中國駐澳使領館也接到了很多投訴和求助。「如果澳方連這些明擺着的事實都不願意承認、不敢承認，那不知所謂的『信心』又從何而來呢？」

華春瑩強調，中方奉勸澳洲方面還是正視問題、反躬自省，採取切實措施維護和保障好在澳中國公民的安全和權益。