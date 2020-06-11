中國與澳洲關係緊張　澳總理：不向脅迫屈服

中國和澳洲關係持續緊張，北京發出赴澳留學警吿，同時在貿易上限制澳洲農產品，向澳方施加壓力，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6月11日則表示，不會向脅迫屈服。

據路透社6月11日報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）被問及澳洲是否會持續受到來自中國的出口打擊時，他回答稱不會退縮，不會向脅迫屈服。

澳洲總理莫里森6月11日強調不會向脅迫屈服，並稱澳方將堅守自身價值觀。（AP）

莫里森當天在澳洲電台2GB節目表示，澳洲是開放的貿易國家，但永遠不會屈服於脅迫而改變價值觀。

莫里森又在3AW等澳洲電台採訪中，針對中國指責身處澳洲的亞裔在新冠肺炎疫情中遭受種族歧視稱「這是個荒謬的主張，已經遭到駁斥，這不是中國領導層發出的聲明。」

他還在2GB電台中說：「澳洲提供全球最優質的教育和旅遊服務。中國公民會依靠自身判斷選擇來到澳洲，我對澳洲產品和服務十分有信心。」

路透社稱，因澳洲政府呼籲對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭展開獨立調查，中澳兩國關係惡化加劇，中國隨後限制進口澳洲牛肉，還對澳洲大麥加徵關税，並且呼籲中國學生謹慎赴澳留學。

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