【台海局勢】美軍運輸機飛越台灣上空　外交部要求立即停止挑釁

近日，美國一架C-40軍用運輸機飛越台灣上空。對此，中國外交部發言人華春瑩要求美方立即停止此類非法、挑釁行為行徑。

6月11日，中國外交部發言人華春瑩舉行例行記者會，就美軍機飛越台灣一事回應稱，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對、予以強烈譴責。

她指出，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑。中方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

美國海軍C40A運輸機。（維基百科）

國台辦：非法行徑和嚴重挑釁

與此同時，國台辦發言人朱鳳蓮在11日回答記者提問時也表示，美軍機飛越台灣，損害我主權、安全、發展利益，違反國際法和國際關係基本準則，是一宗非法行徑和嚴重挑釁事件。

朱鳳蓮稱，「民進黨當局勾結外部勢力侵犯中國主權安全，破壞台海和平穩定，禍患島內民眾安全福祉。我們對此表示強烈譴責。我們有決心、有意志、有能力堅決維護國家主權、安全、發展利益。我們嚴正警吿民進黨當局不要誤判形勢，不要低估全體中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心，立即停止上述行徑。」

6月9日，美國海軍一架波音C-40運輸機從日本沖繩起飛，沿着台灣西部陸地上空向南飛行。這架美國軍機最後在台南外海離開台灣，朝着南海前進。