特朗普擬削駐德美軍人數　路透社：美軍及國安高官錯愕

美國總統特朗普（Donald Trump）有意撤走約9500名駐德國美軍，消息未經官方證實，國防部亦未收到正式執行命令。路透社6月8日引述多名知情人士報道，特朗普的計劃讓許多高級國家安全官員感到錯愕。

駐德美軍：美國總統特朗普有意削減駐德國美軍數目，路透社6月8日引述多名知情人士報道，特朗普的計劃讓許多高級國安官員感到錯愕。圖為6月5日特朗普在白宮舉行新聞發布會（Reuters）

一名美國高官6月5日透露，總統特朗普決定撤走9,500名駐德國美軍。路透社引述熟知內情的消息人士報道，一些白宮、國務院及國防部官員對有關決定大感驚訝，並猜測特朗普可能是受前美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）影響。

路透社引述兩名消息人士指出，在《華爾街日報》（The Wall Street Journal）5日率先揭露這項決定前，德國並未獲得相關徵詢。報道引述一名美國官員指出，五角大樓尚未收到正式裁軍命令，該決定使一些國防部官員措手不及，並慌亂地試圖弄清楚背後的含義，以及對對美德關係的影響。

另一名知情人士就指出，國務院、國防部高階官員及一些國家安全會議官員對此事毫無心理準備，當有人打電話查詢，以及報道刊登後才知道有事發生。不過，報道同時引述其他消息人士指出，特朗普政府數年來一直都想削減駐德國美軍人數。

路透社又報道，無法確定格雷內爾是否直接影響特朗普決策，格瑞尼爾受訪時就回應指「這全是小道消息」。