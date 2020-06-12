【新冠肺炎】控湖北及武漢政府隱瞞疫情　武漢難屬索賠200萬

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在繼續。武漢市民張海的父親早前在醫院感染新冠肺炎不幸離世。他日前決定起訴湖北省政府、武漢市政府、武漢市中部戰區總醫院，要求賠償約200萬人民幣。 有公益人士表示，法院可能不會立案。據稱，新冠肺炎索賠法律顧問團自3月初成立以來，有20多人諮詢，但只有張海堅持起訴。

據民間權益組織「民生觀察」消息，張海的父親是解放軍老兵，於2020年1月意外骨折。為報銷醫藥費，他把父親從廣東送回武漢動手術，不過，他父親此後在醫院感染新冠肺炎病逝。

張海（右）和父親合影。（自由亞洲電台）

張海認為，父親染病與醫院沒有妥善提供防疫保護有關。若不是當局隱瞞疫情，他不會帶着父親到武漢，因此起訴武漢市政府、湖北省政府、武漢市中部戰區總醫院，索償約200萬元人民幣。

此前深圳和武漢兩地政府曾派人上門勸張海撤訴。但張海表示，「我要吿訴他們，我追責的決心是很堅強的，我一定要追責到底」。

協助張海的公益人士楊佔青卻認為，法院不太可能立案。他又表示，新冠肺炎索賠法律顧問團自3月初成立以來，有20多人諮詢，但只有張海堅持起訴。

另有消息指，2020年4月15日，湖北宜昌市公務員譚軍曾公開起訴湖北省政府隱瞞疫情，成為中國因疫情公開起訴政府的第一人。

早前，中國國務院發佈了《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，白皮書強調中國政府向國際社會及時公開信息，同時暗批美國「試圖轉嫁責任隱瞞自身問題，這是一種不負責任且不道德的行為」。白皮書還堅決駁回美國的賠償要求，稱「絕對不會接受」。

不過，日本《朝日新聞》注意到，白皮書中也承認中國的一線醫生和研究人員權限過小，在疾病報吿系統上存在問題。