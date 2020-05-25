【新冠肺炎】白宮：中國隱瞞疫情　猶如切爾諾貝爾事件

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球蔓延，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）5月24日認為，中國對疫情的處理方式，與前蘇聯在1986年隱瞞切爾諾貝爾（Chernobyl）核事故的方式相似。

白宮國家安全顧問奧布萊恩（右）與總統特朗普都認為中國隱瞞疫情，導致疫情在全球大爆發。（AP）

奧布萊恩（Robert O'Brien）接受全國廣播公司（nbc）訪問時指，中國政府早在2019年11月就得知從武漢出現病毒的事，但北京方面卻向世衛（WHO）說謊，並阻止國外專家獲得相關資訊。

他批評中國向世界釋放病毒，導致美國經濟財富承受數以萬億計的損失，因此華府須要花費量資金維持經濟活力，以及讓美國人捱過疫情。

奧布萊恩直言，中國隱瞞疫情將與切爾諾貝爾事件一樣列入史冊，在十至十五年後，大家就會在HBO看到有關此事的劇集。

切爾諾貝爾核電站在1986年發生爆炸，導致放射性物資向外洩漏，事件發生後數周內造成數十人死亡，成千上萬民眾亦被迫逃離家園。當時蘇聯政府延誤公開事件的嚴重性而惹來批評，亦令切爾諾貝爾事件成為史上最嚴重的核事故。HBO近年以該事件為藍本，拍攝劇集。