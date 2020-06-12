【新冠肺炎】李文亮醫生妻子生下男嬰：老公給我的最後的禮物

6月12日，此前因感染新冠肺炎不幸去世的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的妻子付雪潔在武漢的一家醫院順產下一名男嬰，6斤9兩（市斤，合3.45公斤），母子平安。付雪潔在微信朋友圈發文：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。」 據了解，這是李文亮夫婦的第二個孩子，他們的長子今年已經5歲。

李文亮是中國官方認定的新冠肺炎疫情最早的「吹哨人」之一，武漢肺炎爆發後，包括李文亮在內的當地8名醫生曾因發布疫情消息被指為造謠者而受警方訓誡。被訓誡後，他仍持續在第一線工作，不幸確診感染新型冠狀病毒肺炎，最終在2月7日逝世，年僅34歲。

當時付雪潔已懷有身孕，悲痛之下她出現了低血壓和出血等症狀，不得不住院保胎，情況穩定後她回到了棗陽娘家養胎。

付雪潔微信朋友圈發文。（網絡圖片）

付雪潔說，丈夫李文亮是一個很負責的醫生，工作中，「他每天早晨6點40分就出發上班，7點10分到醫院，就是擔心病人等他，早一些到單位就能早一點查完。」生活裡，他是最溫柔的丈夫和父親，只要妻子和孩子提出的所有需求，他都會盡力滿足。丈夫去世付雪潔終日以淚洗面，全家瞞著上幼稚園的孩子，謊稱「爸爸出國了」。

李文亮去世後，付雪潔將微信頭像改為李文亮此前使用的蠟筆小新一家四口的微信頭像，如果沒有這場意外，她本應該和李文亮一起迎接新生命的到來。

李文亮去世後，付雪潔將微信頭像改為李文亮此前使用的蠟筆小新一家四口的微信頭像。（網絡圖片）

李文亮醫生去世後，幾個月來仍不斷有網民在李文亮個人微博下留言，或表示紀念，或介紹中國疫情。而此次付雪潔母子平安的消息傳出後，許多網民湧向李文亮的微博表示祝賀。

3月6日，國家衛生健康委員會、人力資源和社會保障部、國家中醫藥管理局追授李文亮「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號 。2020年4月2日，李文亮被評定為烈士 。4月20日，追授第24屆「中國青年五四獎章」抗疫個人。

美國《財富》（Fortune）雜誌4月曾發佈年度全球最偉大的25名抗疫領袖，李文亮位居榜首。

得知李文亮兒子平安出生後，許多網民在李文亮個人微博下表示祝福。（微博截圖）

早前有美國國會議員提議，將位於美國華盛頓的中國駐美大使館所在街道，以「李文亮廣場」命名，目的是希望為了拯救更多人生命的李文亮醫生的名字，永遠不要被遺忘。

不過，付雪潔5月30日在微博上發聲明，指對上述消息感到難過：「他（李文亮）若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國」。

（荔枝新聞）