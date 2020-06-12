【多圖】中共反腐鬥士楊維駿出殯　千名群眾舉遺照送別

內地最年長的「反腐鬥士」、雲南省政協原副主席楊維駿遺體吿別儀式於6月12日在昆明跑馬山殯儀館舉行，千名群眾舉着楊維駿的遺照前往送別。

據悉，楊維駿因病於6月9日去世，享壽98歲。根據內地微博視頻顯示，葬禮當天，不少當地市民自發前來送別，大家聚在火化車間門口悼念。

楊維駿因實名舉報多名雲南省一把手廣受關注。據內媒披露，2010年，88歲高齡的楊維駿為了幫助昆明市某區農民解決耕地被毀壞、強徵的問題，帶着農民代表，坐上政府配給他的黑色奧迪專車，前往雲南省國土資源廳為民請命。「公車上訪」隨即引起輿論熱議。不久之後，因持續舉報白恩培、仇和、秦光榮等雲南政壇昔日的重量級官員，楊維駿成爲了著名的反腐鬥士。楊維駿創造了中紀委實名舉報人中年齡最大、職務最高、不為自己為群眾的紀錄。

2014年8月，雲南原省委書記白恩培因嚴重違紀違法被相關部門調查，當地普遍認爲與楊維駿堅持不懈的舉報有較大的關係。楊維駿曾對內媒表示，除了對白恩培進行過持續的舉報之外，在秦光榮擔任雲南省委書記期間，自己也對其進行過實名舉報。

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據內媒《上游新聞》報道，楊維駿近年來集中精力撰寫了《楊維駿爭鳴文集》和自傳，字數共計七八十萬字，內容包括了史學重點問題、親身經歷的多年革命、反腐經歷等。

對於雲南政界近年來多名重要官員落馬一事，楊維駿認爲，反腐還是應該堅持「把權力關進籠子裏」這一原則，「權力大了沒人管，而且集中在少數人的手中，沒有人可以制約。只有按制度辦事，官再大也不能讓一個人說了算」。

據內媒報道，在楊維駿逝世後，中共中央有關領導人以不同形式表示慰問和哀悼，但報道並未透露相關中共領導人的姓名。