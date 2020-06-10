【反腐】鎖定目標　陝西成立肅清趙正永流毒領導小組

在陝西原省委書記趙正永受審一個月後，陝西官方隨即成立了肅清其流毒的領導小組。

5月11日，久未露面的趙正永出現在天津一中院受審，並當庭表示認罪悔罪，案件將擇期宣判。天津一分檢指控：2003年至2018年，趙正永單獨或者夥同其妻等人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣7.17億餘元。其中2.91億餘元人民幣尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

趙正永受賄金額打破了中共十八大以來的反腐紀錄。

5月11日，趙正永在天津一中院受審，並當庭表示認罪悔罪。（資料圖片）

值得關注的是，趙正永已在陝西官場深耕15年。按照中共反腐慣例，肅清流毒，是「老虎」落馬後，其所在省份的統一動作，陝西也不例外。

為落實上述工作，陝西官方動作不斷：2020年1月4日，中紀委通報，趙正永被開除黨籍。隨後，陝西省委召開常委會會議要求，「堅決與趙正永劃清界限，堅決肅清趙正永流毒。」

3月27日，陝西省委理論學習中心組集體學習，曾再度提及，「堅決肅清趙正永流毒和惡劣影響」。

兩個多月之後，「肅清趙正永流毒」再度成為陝西的重要議題。6月8日，陝西省委常委舉行「趙正永嚴重違紀違法案以案促改專題民主生活會」集中學習。

6月9日，陝西省委常委召開「趙正永嚴重違紀違法案以案促改專題民主生活會」，提出要「深刻汲取秦嶺北麓西安境內違建別墅問題教訓，聚焦趙正永案暴露出的突出問題，深入剖析檢查，開展批評和自我批評，明確整改方向和措施，堅決肅清趙正永流毒和惡劣影響」。

6月8日，陝西省委常委班子舉行趙正永嚴重違紀違法案以案促改專題民主生活會集中學習。陝西省委書記胡和平在講話中指出，肅清趙正永流毒和惡劣影響。（資料圖片）

值得關注的是，據官方播放畫面顯示，在此次民主生活會上，中央紀委國家監委、中組部派員到會指導。中央紀委九室副主任宋改平在現場。會議還明確了以下幾點：

其一，為了肅清流毒，陝西已經成立了「省委肅清趙正永流毒和以案促改工作領導小組、工作專班」。

其二，明確了秦嶺北麓違建別墅和趙正永案的關係。秦嶺北麓西安境內違建別墅問題專項整治是以習近平同志為核心的黨中央加強生態文明建設、特別是加強政治建設、從嚴管黨治黨的有力舉措，趙正永案的徹底查處是專項整治由「事」及「人」的進一步深化。

其三，趙正永十九大後仍不知敬畏。「趙正永政治上頹敗、經濟上貪婪，是政治問題和經濟問題交織的腐敗典型，也是黨的十八大後不收斂不收手乃至十九大後仍然不知敬畏的腐敗典型。」

2020年1月，中央紀委曾通報稱，趙正永「十八大以來不收斂不收手，問題線索反映集中、群眾反映強烈，是政治問題和經濟問題交織的腐敗典型」。

這次會議透露了接下來陝西的反腐重點：重點查處十八大以來不收斂不收手特別是十九大後仍然不知敬畏的腐敗案件；重點查處政治問題與經濟問題交織的腐敗問題；重點查處國家資源、國有資本、金融資本、工程項目等領域的腐敗行為；堅決整治違規審批探礦權和採礦權、違規出讓轉讓礦業權、藉資源整合之機謀取非法利益、違規插手土地和工程領域項目、領導幹部親屬在領導幹部工作地或分管領域違規經商辦企業、違規收送禮金禮品等突出問題。

習近平4月20日在陝西考察調研，他來到位於商洛市柞水縣的秦嶺牛背梁國家級自然保護區，強調勿重蹈「秦嶺北麓別墅案」覆轍。（新華社）

陝西嚴查資源腐敗，此前迹象已顯。2020年3月，延長石油兩任「一把手」相繼被查處，他們的背後，都有趙正永的身影。而就在趙正永受審幾天後，陝西延長石油（集團）有限責任公司副總經理袁海科在5月19日被查。

陝西這次的集體學習，還有一句話值得關注，即「嚴明政治紀律和政治規矩」。一個事實是，在秦嶺違建別墅事件中，趙正永對中共總書記習近平批示幾近敷衍，在「保證政令暢通」中掉了鏈子，直接導致中央的生態政策無法在陝西落實。

此外，趙正永在工作中也極為霸道，「當省長時很多事情自己定，不向省委書記匯報；當省委書記時，卻經常管政府的事」。

中央紀委曾通報稱，趙正永「十八大以來不收斂不收手，問題線索反映集中、群眾反映強烈，是政治問題和經濟問題交織的腐敗典型」。

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」曾直陳，趙正永不僅沒有大局意識，且帶頭違反民主集中制原則，這才是這次陝西官場亂象的根源。

2020年4月，習近平在陝西考察時曾特別提到：「陝西要深刻吸取秦嶺違建別墅問題的教訓，痛定思痛，警鐘長鳴」，「當好秦嶺生態衛士，決不能重蹈覆轍，決不能在歷史上留下罵名」。

陝西官方在此次民主生活會上強調：「省委常委班子要關注黨中央在關心什麼、強調什麼，深刻領會什麼是黨和國家最重要的利益、什麼是最需要堅定維護的立場，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。」。